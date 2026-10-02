استاندار: بیمارستان ۴۵۰ تختخوابی ارومیه باید وارد فاز تجهیز شود
به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در جلسه ماده ۵۶ و بررسی آخرین وضعیت بیمارستان ۴۵۰ تختخوابی ارومیه، تأمین برق بیمارستان را از اولویتهای فوری دانسته و افزود: مشکل برق باید در سریعترین زمان ممکن و با نظارت شرکت توزیع نیروی برق استان برطرف و زیرساخت مورد نیاز این مرکز درمانی تکمیل شود.
وی همچنین با انتقاد از پیگیری نشدن برخی مصوبات، بر اجرای دقیق برنامههای تعیین شده تأکید کرده و یادآور شد: اقدامات باید بر اساس برنامه و مصوبات انجام شود تا بیمارستان در سریعترین زمان ممکن تکمیل و تجهیز شود.
استاندار آذربایجانغربی بر برنامهریزی برای احداث پارکینگ، همراهسرا و امکانات جنبی بیمارستان نیز تأکید کرده و افزود: برای جذب سرمایهگذار بخش خصوصی، حمایتهای لازم از سوی مدیریت استان ارائه خواهد شد.
رحمانی همچنین تأمین مالی را یکی از محورهای اصلی شتاببخشی به پروژه دانسته و اضافه کرد: در کنار اعتبارات دولتی، از ظرفیت مولدسازی استفاده میشود و منابع لازم برای ادامه احداث بیمارستان و تسویه بدهی پیمانکار تأمین خواهد شد.
وی در پایان با تأکید بر نظارت و پیگیری جدیتر دانشگاه علوم پزشکی، خواستار آمادهسازی فوری مقدمات ورود به فاز تجهیز بیمارستان شده و افزود: تکمیل و اتمام این پروژه از اقدامات هدفگذاری شده استان است و باید با استفاده از همه ظرفیتهای موجود، این مرکز درمانی هرچه سریعتر به مرحله بهرهبرداری برسد.
گفتنی است؛ علیرغم تلاش ها برای تکمیل بیمارستان ٤٥٠ تخت و خوابی ارومیه، هنوز تکلیف اعتبارات بیمارستان ٣٥٠ تخت و خوابی مهاباد مشخص نیست و روند ساخت و ساز در دوره نماینده کنونی مجلس بسیار کند پیش می رود و کما اینکه گمانه زنی های در مورد اینکه این بیمارستان به جای تبدیل شدن به بیمارستان دوم در مهاباد به بیمارستان جایگزین تبدیل می شود؛ وجود دارد و این موضوع شوک بزرگی به قطب درمانی جنوب استان خواهد بود!!
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