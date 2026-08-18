به گزارش کردپرس؛ در این بازدید، آخرین وضعیت سلامت شهروندان، روند بررسی‌های تخصصی و تأمین آب شرب مورد بررسی قرار گرفت و بر تداوم حضور میدانی دستگاه‌های مسئول، روشن شدن دقیق منشأ موضوع و اطلاع‌رسانی شفاف و هماهنگ به مردم تأکید شد.

در این بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان و مدیرکل مدیریت بحران استانداری هم حضور داشتند.

طی چند روز اخیر جمعی از شهروندان باینگان با علائم مسمومیت به مراکز درمانی مراجعه کردند که ضمن رسیدگی فوری پزشکی، همه موارد به صورت سرپایی درمان شدند و هم اکنون ۲ نفر تحت مراقبت هستند.

اولین احتمال، به صورت وجود یک آلودگی در آب شرب آن روز مطرح شد که آزمایشات، نبود باکتری در آب و سالم بودن آن را تایید کرد و اکنون آزمایشات برای احتمال وجود ویروس در آب مصرفی روز شنبه در دست بررسی است.