نباید با روش های ۴۰ سال پیش، نیروی ۳۰ سال آینده را انتخاب کرد

به گزارش کرد پرس، مهرداد نادری فر در جلسه توجیهی و آموزشی گزینشگران استان که در سنندج برگزار شد، با اشاره به ضرورت حرکت به سمت گزینش آینده نگر، گفت: چارچوب ها و شاخص های گزینش باید متناسب با نیازهای امروز و آینده جامعه طراحی شود تا بتواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد.

وی اظهار کرد: گزینش مچ گیری نیست و نباید به معنای سد یا مانع ورود افراد به سیستم اداری تلقی شود، بلکه هدف گزینش جلوگیری از ورود افراد ناسالم به سیستم است.

مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات هیأت عالی گزینش کل کشور با بیان اینکه امروز به گزینش آینده نگر نیازمندیم، افزود: نباید از تغییر و تحول هراس داشته باشیم.

نادری فر ادامه داد: پیشرفت و توسعه در تغییر اتفاق می افتد، نه در تثبیت گذشته. روش هایی که در گذشته برای گزینش استفاده می شد، از جمله اتکا به تحقیقات محلی، امروز دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه نیست و باید روش های گزینش متناسب با شرایط روز تغییر کند.

وی با بیان اینکه افراد حق دارند از هر مرحله فرایند گزینش در پرونده خود مطلع باشند و ما نیز باید پاسخگو باشیم، یادآور شد: نباید با متدهای ۴۰ سال پیش، نیرویی را برای ۳۰ سال آینده گزینش کرد.

مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات هیأت عالی گزینش کل کشور با بیان اینکه در روند گزینش باید به دنبال حداکثرسازی شایستگی باشیم، نه حداقل سازی ریسک، بیان کرد: روش جذب و گزینش باید اصلاح و به روز شود تا نیروی خوبی برای آینده انتخاب کنیم.

نادری فر همچنین با اشاره به تأثیر رفتار گزینشگران بر نگاه جامعه به این مجموعه، گفت: رفتار، گفتار، عملکرد، پوشش و نگرش گزینشگران در معرفی گزینش تأثیرگذار است و باید مراقب رفتار، کردار و گفتار خود باشیم تا مفهوم گزینش به شکل مطلوبی به مردم معرفی شود.

وی اظهار کرد: قانون برای جامعه امری حیاتی است و مجریان قانون نیز باید به درستی انتخاب شوند؛ امروز انتخاب مجریان قانون به دست من و شماست و برای اجرای درست قانون باید مجری خوب انتخاب کنیم.