به گزارش کردپرس، جودت ییلماز در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «انسوسیال»، تصویب و انتشار قانون شماره ۷۵۹۵ موسوم به «تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» را تبریک گفت.
این قانون پس از امضای رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه، در روزنامه رسمی این کشور منتشر شد و به اجرا درآمد.
ییلماز توضیح داد شورایی که براساس این قانون و به ریاست معاون رئیسجمهوری فعالیت خواهد کرد، همزمان با انتشار قانون تشکیل شده است. وزیران و نهادهای عضو شورا نیز فعالیتهای مرتبط با حوزه مسئولیت خود را آغاز کردهاند.
معاون رئیسجمهوری ترکیه افزود: «برنامهریزی کردهایم نخستین نشست شورا را دوشنبه ۲۴ آگوست برگزار کنیم. در این نشست، شیوه و اصول فعالیت شورا و همچنین کمیسیونهای فرعی موردنیاز برای روند زمینگذاشتن سلاحها و انحلال بررسی خواهند شد.»
به گفته ییلماز، موضوعاتی که اعضای شورا مطرح کنند و نیازمند هماهنگی میان نهادهای مختلف باشند نیز میتوانند در دستور کار این نشست قرار گیرند.
او در پایان اظهار داشت: «شورای ما برای وحدت ملی، برادری و آرامش کشور با هماهنگی مؤثر فعالیت خواهد کرد و برای اجرای تمامی وظایف و مسئولیتهای تعیینشده در قانون شماره ۷۵۹۵ تلاش فشردهای انجام خواهد داد.»
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