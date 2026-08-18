تصادف در محور پیرانشهر _ نقده ۲ کشته بر جای گذاشت

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی، بیان کرد: ساعت ۰۹:۵۳ روز سه شنبه ۲۷ مرداد، گزارشی مبنی بر انحراف از جاده پژو ۴۰۵ در محور پیرانشهر _ نقده اعلام شد.



او افزود: نجاتگران پایگاه امداد و نجات سه راهی جلدیان هلال احمر پیرانشهر بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.



محبوبی گفت: این حادثه ۲ فوتی و ۳ مصدوم داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند و فوتی های این تصادف نیز بعداز رهاسازی به مراجع ذیصلاح تحویل داده شدند.



مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی اظهار کرد: همچنین شب گذشته ساعت ۲۲:۳۲ گزارشی مبنی بر برخورد دو خودروی پژو پارس در محور میاندوآب _ مهاباد اعلام و بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات برده رشان هلال احمر شهرستان میاندوآب به محل حادثه اعزام شدند.



او ادامه داد: این حادثه ۱ مصدوم و ۱ فوتی داشت که مصدوم حادثه بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال داده شد و فوتی حادثه نیز بعد از رهاسازی به مراجع ذیصلاح تحویل گردید.