۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۷

تصادف در محور پیرانشهر _ نقده ۲ کشته بر جای گذاشت

تصادف در محور پیرانشهر _ نقده ۲ کشته بر جای گذاشت

سرویس آذربایجان غربی- مدیر عامل هلال احمر آذربایجان غربی از انحراف از جاده پژو ۴۰۵ در محور پیرانشهر _ نقده با ۲ فوتی و ۳ مصدوم خبر داد.

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی، بیان کرد:  ساعت ۰۹:۵۳ روز سه شنبه  ۲۷ مرداد، گزارشی مبنی بر انحراف از جاده پژو ۴۰۵ در محور پیرانشهر _ نقده اعلام شد.

او افزود: نجاتگران پایگاه امداد و نجات سه راهی جلدیان هلال احمر پیرانشهر بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی گفت: این حادثه ۲ فوتی و ۳ مصدوم داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند و فوتی های این تصادف نیز بعداز رهاسازی به مراجع ذیصلاح تحویل داده شدند.

مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی اظهار کرد: همچنین شب گذشته ساعت ۲۲:۳۲ گزارشی مبنی بر برخورد دو خودروی پژو پارس در محور میاندوآب _ مهاباد اعلام و بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات برده رشان هلال احمر شهرستان میاندوآب به محل حادثه اعزام شدند.

او ادامه داد: این حادثه ۱ مصدوم و ۱ فوتی داشت که مصدوم حادثه بعد از انجام اقدامات اولیه و  پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال داده شد و فوتی حادثه نیز بعد از رهاسازی به مراجع ذیصلاح تحویل گردید.

کد مطلب 2798369

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