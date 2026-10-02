کردپرس
بانوی سنندجی ۷۵۰ میلیون ریال برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اهدا کرد
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ۱۹:۳۲ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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بانوی سنندجی ۷۵۰ میلیون ریال برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اهدا کرد

سرویس کردستان - یک بانوی خیر سنندجی با اهدای ۷۵۰ میلیون ریال به ستاد مردمی دیه استان کردستان، در تأمین هزینه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و مالی مشارکت کرد.

به گزارش کرد پرس، مدیرکل زندان های استان کردستان با اعلام این خبر، گفت: این بانوی نیکوکار با هدف حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد و کمک به حل مشکلات مالی آنان، مبلغ ۷۵۰ میلیون ریال به ستاد مردمی دیه استان اهدا کرد.

محمد خسروی اظهار کرد: این کمک می تواند در تأمین بخشی از بدهی زندانیان واجد شرایط و فراهم کردن زمینه آزادی آنان مؤثر باشد.

وی با اشاره به آثار اجتماعی و خانوادگی آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، اظهار کرد: حمایت خیران از این افراد، زمینه بازگشت آنان به آغوش خانواده و کاهش آسیب های ناشی از حضور طولانی مدت سرپرستان خانوار در زندان را فراهم می کند.

مدیرکل زندان های استان کردستان با قدردانی از این اقدام خیرخواهانه، بیان کرد: مشارکت نیکوکاران در طرح های آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، گامی مؤثر در حمایت از خانواده های آسیب پذیر و کاهش مشکلات ناشی از حبس سرپرستان خانواده است.

خسروی ادامه داد: تداوم مشارکت خیران و نیکوکاران می تواند زمینه آزادی شمار بیشتری از زندانیان جرائم غیرعمد و بازگشت آنان به زندگی و خانواده را فراهم کند.

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