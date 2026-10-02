کردپرس
غربالگری شنوایی بیش از ۹۲ هزار کودک در کردستان
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ۱۹:۳۳ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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غربالگری شنوایی بیش از ۹۲ هزار کودک در کردستان

سرویس کردستان - مدیرکل بهزیستی کردستان گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۹۲ هزار نوزاد و کودک در استان در قالب برنامه های غربالگری شنوایی مورد سنجش قرار گرفته اند.

به گزارش کرد پرس، حسین رسولی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۵۸ هزار و ۲۶۳ نوزاد و کودک سه تا پنج سال در طرح غربالگری شنوایی شرکت کردند و در نیمه نخست امسال نیز ۳۴ هزار نوزاد و کودک تحت پوشش این برنامه قرار گرفتند.

وی با اشاره به اهمیت تشخیص زودهنگام اختلالات شنوایی، افزود: آسیب شنوایی از شایع ترین نقص های مادرزادی است و سازمان بهزیستی با اولویت دادن به غربالگری نوزادان در بدو تولد، موفق به پوشش بیش از ۱۰۰ درصدی موالید زنده در استان شده است.

مدیرکل بهزیستی کردستان اظهار کرد: تشخیص و مداخله در زمان طلایی، به ویژه پیش از شش ماهگی، می تواند به ارتقای مهارت های زبانی و گفتاری کودک کمک کند و از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود.

رسولی با اشاره به فعالیت ۱۳ واحد غربالگری شنوایی در استان، ادامه داد: این مراکز وظیفه پایش سلامت شنوایی نوزادان و کودکان و شناسایی موارد مشکوک برای انجام بررسی های تخصصی و مداخله به موقع را بر عهده دارند.

وی همچنین بر ضرورت غربالگری شنوایی کودکان سه تا پنج سال تأکید کرد و یادآور شد: با توجه به احتمال بروز کم شنوایی در این گروه سنی، پایش مستمر سلامت شنوایی کودکان پیش دبستانی برای پیشگیری از اختلالات تکاملی، زبانی و عاطفی در دستور کار بهزیستی قرار دارد.

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