تخصیص یک میلیارد یورو برای واردات تایر فراتر از نیاز کشور بود/هزینه انرژی تولید ۲۰ برابر شد
به گزارش کرد پرس، جمال میرزایی روز پنجشنبه در نشست خبری با رسانههای استان کردستان، گفت: سال گذشته برای صنعت تولید کشور سال بسیار سختی بود و مجموعه بارز نیز تحت تاثیر مجموعهای از مشکلات قرار گرفت، با این وجود با حمایت مسئولان و تلاش کارکنان، حدود یک ماه است که کارخانه بارز کردستان به ظرفیت کامل تولید بازگشته است.
وی افزود: از ابتدای سال گذشته حدود ۲ ماه سامانه جامع تجارت با مشکلات و محدودیتهایی مواجه بود، پس از آن حادثه انفجار بندرعباس و خسارتهای ناشی از آن، اعتصاب کامیونداران، مشکلات ناشی از تخصیص ارز و تامین نشدن بهموقع منابع ارزی از سوی بانک مرکزی و سپس جهش نرخ ارز از حدود ۶۹ هزار تومان به ۱۱۵ هزار تومان، بخش تولید را با چالشهای جدی مواجه کرد.
مدیرعامل گروه صنعتی بارز ادامه داد: در پایان سال نیز جنگ و پیامدهای آن، از جمله محدودیتهای حملونقل، مشکلات لجستیکی، افزایش قابل توجه هزینهها و بالا رفتن ریسک تامین مواد اولیه از مسیرهای دریایی و زمینی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرد.
افت ۸ درصدی تولید در پایان سال گذشته
میرزایی با اشاره به عملکرد تولید بارز در سال گذشته گفت: با وجود اینکه در مجموع سال گذشته رشد تولید داشتیم، اما در سه ماه پایانی سال به دلیل مشکلات تامین ارز و مواد اولیه، تولید با نوساناتی مواجه شد و در نهایت سال را با حدود هشت درصد افت تولید به پایان رساندیم.
وی اظهار کرد: با وجود شرایط سخت امنیتی و اقتصادی، با حمایت مسئولان و تلاش مجموعه، تولید در کارخانه بارز کردستان به شرایط عادی بازگشته و امیدواریم بتوانیم فعالیت خود را با قدرت بیشتری ادامه دهیم.
مدیرعامل گروه صنعتی بارز با اشاره به برنامه توسعه این مجموعه در کردستان بیان کرد: هدفگذاری ما این است که ظرفیت تولید کارخانه بارز کردستان را به ۵۰ هزار تن برسانیم و این میزان تولید را در اختیار هموطنان قرار دهیم.
میرزایی درباره جایگاه گروه صنعتی بارز در صنعت تایر کشور نیز گفت: بارز امروز حدود ۴۶ درصد سهم تولید کشور و حدود ۳۳ درصد سهم مصرف را در اختیار دارد و ظرفیت تولید این مجموعه به حدود ۱۵۰ هزار تن رسیده است که از این میزان، ۵۰ هزار تن مربوط به کارخانه بارز کردستان است.
توسعه تولید تایرهای اتوبوسی در لرستان و سواری در کردستان
وی با اشاره به طرحهای توسعهای گروه صنعتی بارز در کشور اظهار کرد: علاوه بر مجموعه کردستان، طرح توسعه در مجموعه لرستان نیز در دستور کار قرار گرفته و این پروژه در حوزه تولید تایرهای اتوبوسی فعالیت خواهد کرد، در حالی که توسعه کارخانه کردستان در بخش تایرهای سواری دنبال میشود.
مدیرعامل گروه صنعتی بارز افزود: استارت طرحهای توسعهای زده شده و طرحهایی نیز ارائه کردهایم که امیدواریم با ادامه این روند، ظرفیت تولید گروه افزایش یابد و بتوانیم بخش بیشتری از نیاز کشور به تایر را تامین کنیم.
میرزایی گفت: در حال حاضر حدود ۱۰ شرکت تولیدکننده تایر در کشور فعالیت دارند و مجموع تولید صنعت حدود ۳۰۰ هزار تن است، در حالی که نیاز کشور بیش از این میزان است و بخشی از نیاز از طریق واردات تامین میشود.
وی ادامه داد: برنامه گروه بارز این است که در افق دو سال آینده ظرفیت تولید خود را به ۲۵۰ هزار تن برساند و بتواند سالانه حداقل ۵۰ میلیون یورو درآمد ارزی از محل صادرات داشته باشد.
مدیرعامل گروه صنعتی بارز بیان کرد: تحقق این هدف میتواند بارز را از یک شرکت صرفاً محلی به یک شرکت بینالمللی تبدیل کند.
تمرکز بر تحول دیجیتال، اقتصاد چرخشی و زنجیره تامین
میرزایی درباره اقدامات انجامشده برای افزایش ظرفیت و قدرت رقابت گروه بارز نیز گفت: در حوزههای مختلفی از جمله تحول دیجیتال، اقتصاد چرخشی، تامین زنجیره، افزایش قدرت چانهزنی، کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری تولید فعالیت کردهایم تا بتوانیم زنجیره تولید را تقویت و قدرت تولید خود را افزایش دهیم.
وی افزود: در شرایط رقابت جهانی تلاش میکنیم از ظرفیتهای موجود کشور استفاده کنیم و محصول را با قیمت مناسبتر تولید کنیم و با وجود مشکلات موجود، اقدامات انجامشده در این حوزهها دستاوردهای خوبی برای مجموعه داشته است که در فرصتهای آینده درباره آنها اطلاعرسانی خواهد شد.
مدیرعامل گروه صنعتی بارز با اشاره به توسعه سبد محصولات این مجموعه اظهار کرد: طی چهار سال گذشته ۹۰ سایز، طرح و پترن جدید به سبد تولید بارز اضافه شده که بخش عمده آن در کارخانه بارز کردستان اتفاق افتاده است.
برنامه بارز برای حضور در بازار کشورهای عربی
میرزایی همچنین از برنامه گروه صنعتی بارز برای حضور در بازار کشورهای عربی خبر داد و گفت: با توجه به موافقتهای اولیه انجامشده، در یکی از کشورهای عربی نیز در حال بررسی و پیگیری ایجاد یک سایت تولیدی هستیم تا بتوانیم از ظرفیت بازار مصرف کشورهای عربی استفاده کنیم.
وی افزود: رایزنیها و فعالیتهای اولیه در این زمینه انجام شده و امیدواریم بتوانیم در آینده این طرح را عملیاتی کنیم و به اهدافی که مجموعه سهامداران برای توسعه فعالیتهای بینالمللی بارز تعیین کردهاند، دست یابیم.
مدیرعامل گروه صنعتی بارز تاکید کرد: بارز به عنوان یک مجموعه خدمتگزار در کشور فعالیت میکند و انتظار داریم اصحاب رسانه نیز با انعکاس ظرفیتها و فعالیتهای این مجموعه، در معرفی توانمندیهای صنعت تایر کشور نقش داشته باشند.
تولید محصولات بارز مطابق استانداردهای بینالمللی
میرزایی با اشاره به ظرفیت کارخانه بارز کردستان گفت: این مجموعه بزرگترین تولیدکننده تایر سواری کشور است و هدفگذاری ما این است که در افق پیشرو بتوانیم صادرات محصولات را افزایش دهیم.
وی افزود: تمام محصولات جدیدی که در واحدهای تولیدی بارز تولید میشود، بر اساس استانداردهای بینالمللی است و دریافت استانداردهای اروپایی نیز در دستور کار قرار دارد.
مدیرعامل گروه صنعتی بارز ابراز امیدواری کرد: با برطرف شدن مشکلات موجود در کشور و ایجاد بازارهای جدید در منطقه، بتوانیم سهم بیشتری از بازارهای صادراتی را به دست آوریم.
بیش از ۵۰ درصد مواد اولیه بارز از داخل تامین میشود
میرزایی با اشاره به ظرفیتهای داخلی در زنجیره تامین صنعت تایر اظهار کرد: بیش از ۵۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز بارز توسط شرکتهای داخلی تامین میشود و شرکتهای پتروشیمی، نفت و سایر مجموعههای فعال در کشور در این زنجیره نقش دارند.
وی ادامه داد: شرکت خود بارز نیز در سیرجان فعالیتهایی در حوزه تامین مواد اولیه دارد و تلاش میکنیم سهم تامین داخلی را افزایش دهیم.
مدیرعامل گروه صنعتی بارز با تاکید بر ظرفیت توسعه صنعت تایر در کشور گفت: زیرساختهای موجود در کشور امکان افزایش تولید را فراهم کرده و توسعه این صنعت میتواند به ایجاد اشتغال جدید نیز منجر شود.
میرزایی افزود: حتی ظرفیت آن وجود دارد که بخش خصوصی در استان کردستان وارد زنجیره تولید شود و بخشی از نیازهای صنعت تایر را تامین کند.
ظرفیت تولید تایر کشور میتواند به ۵۰۰ هزار تن برسد
وی اظهار کرد: در حال حاضر صنعت تایر کشور حدود ۳۰۰ هزار تن تولید دارد، اما این ظرفیت میتواند تا ۵۰۰ هزار تن افزایش پیدا کند و گروه بارز نیز در برنامه توسعه خود افزایش ۱۲۰ هزار تنی ظرفیت را پیشبینی کرده است.
مدیرعامل گروه صنعتی بارز افزود: ظرفیتهای موجود در صنعت این امکان را فراهم میکند که تولید داخلی افزایش یابد و علاوه بر تامین نیاز کشور، بازار کشورهای همسایه نیز هدف صادراتی تولیدکنندگان ایرانی قرار گیرد.
میرزایی با اشاره به بازار کشورهای منطقه گفت: کشورهایی مانند ترکیه بخش قابل توجهی از بازارهای منطقه را در اختیار دارند و بازار مصرف کشورهای عربی نیز ظرفیت قابل توجهی دارد که باید برای حضور در آن برنامهریزی کنیم.
نیاز کشور به تایرهای فوقسنگین در داخل تامین میشود
وی درباره تولید تایرهای فوقسنگین معدنی نیز اظهار کرد: در بخش تایرهای فوقسنگین معدنی اقداماتی برای ایجاد ظرفیت تولید انجام شده و نیاز حدود ۳۰ هزار تنی کشور در این حوزه نیز در دستور کار قرار دارد.
مدیرعامل گروه صنعتی بارز افزود: امیدواریم این طرح ظرف سه سال آینده به بهرهبرداری برسد و نیاز کشور به تایرهای فوقسنگین نیز از طریق تولید داخلی تامین شود.
میرزایی با بیان اینکه صنعت تایر با وجود مشکلات سالهای اخیر همچنان ظرفیت مطلوبی دارد، گفت: با وجود نامهربانیهایی که در سالهای گذشته با این صنعت شده، وضعیت کلی صنعت قابل اتکا است و ظرفیتهای مناسبی برای توسعه وجود دارد.
انتقاد از واردات تایر و اختصاص ارز به واردکنندگان
وی با اشاره به سیاستهای ارزی و واردات تایر گفت: بر اساس آماری که در اختیار داریم، در سال ۱۴۰۲ حدود یک میلیارد یورو به واردکنندگان تایر اختصاص پیدا کرد که به اعتقاد ما بیش از نیاز کشور بود.
مدیرعامل گروه صنعتی بارز افزود: همزمان تعرفه واردات نیز به گونهای تعیین شد که واردکنندگان امکان کسب منافع قابل توجهی پیدا کردند و این شرایط، فشار بیشتری بر تولیدکنندگان داخلی وارد کرد.
میرزایی ادامه داد: در حال حاضر تعرفه واردات برخی محصولات یک درصد است، در حالی که مواد اولیهای که ما وارد میکنیم در برخی موارد مشمول تعرفه ۱۵ درصدی است و این وضعیت برای تولیدکننده داخلی چالش ایجاد میکند.
هزینه انرژی برای تولیدکنندگان بهشدت افزایش یافته است
وی یکی دیگر از مشکلات صنعت تایر را تامین انرژی عنوان کرد و گفت: تامین انرژی برای تولیدکنندگان بسیار دشوار شده است و هزینهای که امروز برای تثبیت و تامین انرژی پرداخت میکنیم، حدود ۲۰ برابر گذشته شده است.
مدیرعامل گروه صنعتی بارز افزود: موضوع لجستیک نیز از مشکلات جدی صنعت است و هزینه حمل مواد اولیه از مسیرهای زمینی بهشدت افزایش یافته است.
میرزایی اظهار کرد: برای واردات مواد اولیه از مسیرهای زمینی، بیش از ۲۰ هزار دلار به ازای هر کانتینر هزینه لجستیک پرداخت میکنیم و در شرایط فعلی، هزینه حمل به ازای هر کیلوگرم مواد اولیه وارداتی نیز رقم قابل توجهی است.
وی گفت: با وجود این شرایط، تولیدکنندگان داخلی همچنان توان رقابت دارند و امکان صادرات نیز برای آنها وجود دارد و بارز هماکنون نیز صادرات دارد، هرچند به دلیل نیاز داخلی، میزان صادرات را کاهش دادهایم.
کاهش صادرات برای تامین نیاز داخلی
مدیرعامل گروه صنعتی بارز با اشاره به برنامه صادراتی این مجموعه اظهار کرد: برنامهریزی ما در گذشته صادرات حدود یک میلیون حلقه تایر بود، اما با توجه به توصیهها و نیاز کشور، این برنامه را کاهش دادیم و صادرات را به حداقل رساندیم تا ابتدا نیاز بازار داخلی تامین شود.
میرزایی تاکید کرد: امروز این قابلیت در کشور وجود دارد که ۱۰۰ درصد نیاز تایر سواری کشور توسط تولیدکنندگان داخلی و با کیفیت مناسب تامین شود.
وی افزود: محصولات تولید داخل از نظر کیفیت و جایگاه برند، در شرایط مناسبی قرار دارند و ظرفیت لازم برای تامین نیاز کشور وجود دارد.
۵۰ درصد بازار تایر سواری در اختیار بارز است
مدیرعامل گروه صنعتی بارز گفت: حدود ۵۰ درصد سهم بازار تایر سواری متعلق به بارز است و از این میزان نیز حدود ۶۰ درصد سهم بارز مربوط به کارخانه کردستان است.
میرزایی افزود: این موضوع برای ما افتخار است که کارخانه بارز کردستان از نظر کیفیت نیز در وضعیت مطلوبی قرار دارد و امیدواریم تا پایان امسال از حداکثر ظرفیت این مجموعه برای تولید استفاده کنیم.
تغییر مسیرهای تامین مواد اولیه به دلیل محدودیت حملونقل دریایی
وی با اشاره به مشکلات ایجادشده در مسیر تامین مواد اولیه گفت: برای تامین مواد اولیه ساختارهای متعددی را پیشبینی کردهایم، چرا که مسیرهای دریایی مدت زیادی است با محدودیت مواجه شده و از ۹ اسفندماه استفاده از این مسیرها بسیار محدود شده است.
مدیرعامل گروه صنعتی بارز افزود: در این شرایط، مسیرهای ریلی و زمینی را جایگزین کردهایم و تلاش میکنیم با وجود افزایش قابل توجه هزینههای لجستیک، مشکلات تامین مواد اولیه را مدیریت کنیم.
میرزایی گفت: محدودیتهای حملونقل باعث افزایش هزینههای تولید شده و این موضوع فشار اقتصادی زیادی به مجموعه بارز وارد کرده است.
افزایش هزینه حمل ماشینآلات توسعهای بارز
وی درباره طرحهای توسعهای گروه بارز نیز اظهار کرد: ماشینآلات مورد نیاز طرحهای توسعهای مدتهاست آماده شده، اما به دلیل مشکلات حملونقل و مسائل مربوط به گارانتی، امکان انتقال آنها با سرعت مورد انتظار وجود ندارد.
مدیرعامل گروه صنعتی بارز افزود: هزینه حمل ماشینآلات نیز به حدود ۵۰ درصد ارزش کل ماشینآلات رسیده است؛ به عنوان نمونه، حمل یک دستگاه پرس حدود پنج کانتینر نیاز دارد و هزینه حمل هر کانتینر نیز رقم قابل توجهی است.
میرزایی تاکید کرد: این هزینهها فشار اقتصادی قابل توجهی به مجموعه بارز وارد میکند، اما با ورود ماشینآلات، تلاش میکنیم هرچه سریعتر ظرفیت تولید کارخانه کردستان را به ۵۰ هزار تن برسانیم.
وی گفت: امیدواریم با حمایت مسئولان و همراهی رسانهها بتوانیم برنامههای توسعهای گروه صنعتی بارز را با سرعت بیشتری دنبال کنیم و ظرفیتهای صنعت تایر کشور را بیش از گذشته فعال کنیم.
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