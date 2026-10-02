برخورد با سرشبکه های جرایم اقتصادی در کردستان با جدیت دنبال می شود

رئیس پلیس امنیت اقتصادی کردستان:

سرویس کردستان - رئیس پلیس امنیت اقتصادی کردستان گفت: رویکرد پلیس در مقابله با جرایم اقتصادی از تمرکز بر پرونده های خرد به سمت شناسایی و برخورد با شبکه ها و سرشبکه های سازمان یافته و کلان تغییر کرده است.

به گزارش کرد پرس، سرهنگ ناصر آذرپرند در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: برخورد با جرایم و مفاسد اقتصادی در چارچوب قانون انجام می شود و اجازه داده نخواهد شد اقدامات مجرمانه به اقتصاد استان و معیشت مردم آسیب وارد کند.

وی اظهار کرد: قاچاق، احتکار و سایر جرایم اقتصادی که معیشت مردم را هدف قرار دهد، با جدیت و در چارچوب قانون پیگیری می شود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی کردستان حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قانونمند را در کنار برخورد با متخلفان از اولویت های پلیس دانست و افزود: حضور میدانی در بازار و رسیدگی سریع به جرایم سازمان یافته می تواند به ایجاد ثبات و آرامش بیشتر در فضای اقتصادی کمک کند.

سرهنگ آذرپرند ادامه داد: تأمین امنیت اقتصادی مردم، سرمایه گذاران و فعالان قانونمند با همکاری سایر دستگاه های مسئول دنبال می شود و مقابله با عوامل جرایم اقتصادی برنامه ای مستمر است.

وی از شهروندان خواست موارد مرتبط با قاچاق کالا و سایر جرایم اقتصادی را از طریق سامانه ۳۰۱۱۰ و شبکه های اجتماعی ایتا، بله، روبیکا و سروش به ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی کردستان یادآور شد: شهروندان می توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک، مستنداتی مانند صوت، عکس، فیلم، موقعیت مکانی و اسناد و مدارک مرتبط را نیز برای کمک به شناسایی و برخورد با عوامل جرایم اقتصادی ارسال کنند.