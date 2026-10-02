نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس:

سرویس کردستان ـ نماینده مردم شهرستان‌های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی استان کردستان گفت: انتظار داریم گروه صنعتی بارز، گردش مالی خود را در بانک‌های استان انجام دهد تا مردم منطقه نیز از آثار اقتصادی فعالیت این مجموعه بهره‌مند شوند.

به گزارش کرد پرس، محمدرسول شیخی‌زاده روز پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران استان کردستان با حضور جمال میرزایی مدیرعامل گروه صنعتی بارز ایران، با قدردانی از اقدامات این مجموعه در حوزه مسئولیت اجتماعی، اظهار کرد: ساخت یک مدرسه ۱۶ کلاسه در شهر دهگلان با اعتباری حدود ۵۰ میلیارد تومان برای ساخت و تجهیز، از جمله اقدامات ارزشمند بارز کردستان در حوزه مسئولیت اجتماعی است که عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

وی افزود: حمایت از تیم بسکتبال بانوان بارز کردستان که در لیگ کشور حضور دارد نیز از دیگر اقدامات این مجموعه است که جای قدردانی دارد.

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به شرایط شهرستان دهگلان و ظرفیت‌های موجود، انتظار داریم بارز کردستان در زمینه ایجاد اشتغال و توسعه فعالیت‌های تولیدی، توجه ویژه‌ای به این منطقه داشته باشد؛ چرا که دهگلان از مناطق محروم استان است و در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی نیازمند مساعدت و نگاه ویژه بیشتری است.

ضرورت اعلام زمان‌بندی توسعه بارز کردستان

شیخی‌زاده با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای گروه صنعتی بارز کردستان گفت: انتظار مردم و مسئولان منطقه این است که مدیران مجموعه به صورت شفاف اعلام کنند طرح توسعه بارز کردستان در چه مرحله‌ای قرار دارد، چه میزان پیشرفت داشته و چه زمانی شاهد بهره‌برداری از طرح‌های توسعه‌ای، به‌ویژه در حوزه تولید لاستیک‌های سنگین، خواهیم بود.

وی افزود: مردم کردستان و به‌ویژه مردم شهرستان‌های قروه و دهگلان باید در جریان روند اجرای این طرح‌ها قرار گیرند و بدانند چه برنامه‌ای برای توسعه تولید و اشتغال در این مجموعه پیش‌بینی شده است.

گردش مالی بارز در بانک‌های کردستان انجام شود

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از مطالبات استان را گردش مالی واحدهای تولیدی بزرگ در بانک‌های منطقه عنوان کرد و گفت: یکی از مشکلات استان کردستان ضعف بانک‌ها در حوزه منابع و توان پرداخت تسهیلات است و یکی از دلایل آن نیز این است که بخش قابل توجهی از گردش مالی مجتمع‌های تولیدی استان در خارج از منطقه انجام می‌شود.

شیخی‌زاده تأکید کرد: مطالبه جدی مسئولان اجرایی، نمایندگان و مردم این است که گردش‌های مالی مجموعه‌های بزرگ اقتصادی در بانک‌های همان منطقه انجام شود تا منابع بانکی افزایش یابد و بانک‌ها بتوانند خدمات و تسهیلات بیشتری به مردم و واحدهای تولیدی ارائه کنند.

وی خطاب به مدیرعامل گروه صنعتی بارز ایران گفت: اگر این اقدام تاکنون انجام شده است، لازم است برای مردم تشریح شود و اگر انجام نشده، انتظار داریم دستور دهید در نخستین فرصت گردش مالی مجموعه در بانک‌های استان، به‌ویژه شهرستان دهگلان، انجام شود تا مردم منطقه از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شوند.

ضرورت اولویت دادن به لاستیک‌فروشان کردستان در اعطای نمایندگی

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار توجه بیشتر به فعالان بومی در اعطای نمایندگی‌های فروش محصولات بارز شد و اظهار کرد: یکی از پرسش‌هایی که در این زمینه مطرح است، نحوه و ضوابط اعطای نمایندگی‌های فروش است.

شیخی‌زاده افزود: در شهرهای مختلف استان کردستان تعداد فعالان حوزه فروش لاستیک زیاد نیست و انتظار داریم افرادی که سال‌ها در این حوزه فعالیت کرده‌اند، در چارچوب ضوابط و مقررات موجود در اولویت اعطای نمایندگی قرار گیرند.

وی ادامه داد: اطلاع داریم که تعدادی عاملیت فروش در استان اعطا شده است، اما در برخی مناطق متقاضیانی وجود دارند که نسبت به مشخص نشدن وضعیت درخواست خود گلایه‌مند هستند؛ بنابراین انتظار می‌رود این موضوع با دقت بیشتری بررسی شود.

توضیح درباره ادعای افت ۵۸۱ درصدی تولید بارز کردستان

شیخی‌زاده با اشاره به مطالب مطرح‌شده در فضای مجازی درباره عملکرد بارز کردستان گفت: اخیراً مطلبی در فضای مجازی درباره کاهش ۵۸۱ درصدی عملکرد بارز کردستان مطرح شده است، در حالی که مدیران مجموعه از رشد هشت درصدی سخن گفته‌اند.

وی افزود: این موضوع نیازمند روشنگری است و انتظار داریم مدیرعامل گروه صنعتی بارز توضیح دقیقی درباره آمار و عملکرد واقعی مجموعه ارائه کند تا افکار عمومی در جریان واقعیت قرار گیرد.

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درست است که بخشی از مطالب منتشرشده در فضای مجازی ممکن است نادرست باشد، اما وقتی چنین موضوعی مطرح می‌شود، لازم است مسئولان مربوطه درباره آن توضیح دهند و ابهامات موجود را برطرف کنند.

استمرار تولید و حفظ اشتغال بارز کردستان در شرایط جنگی قابل تقدیر است

شیخی‌زاده با قدردانی از مدیریت بارز کردستان در شرایط جنگی کشور گفت: در شرایطی که کشور با وضعیت جنگی مواجه بود، فعالیت تولیدی این مجموعه ادامه پیدا کرد و نیروی کار آن تعدیل نشد که این موضوع قابل تقدیر است.

وی افزود: بر اساس آمارهایی که در سطح کشور اعلام شده، در جریان شرایط جنگی تعدادی از واحدهای تولیدی ناچار به تعدیل نیرو شدند، اما در بارز کردستان نه‌تنها تعدیل نیروی انسانی انجام نشد، بلکه فعالیت تولیدی نیز ادامه پیدا کرد.

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به این موضوع، انتظار می‌رود درباره مطالب منتشرشده در فضای مجازی نیز روشنگری شود تا واقعیت عملکرد این مجموعه برای مردم مشخص باشد.

برخورد قاطع با تخلف احتمالی در توزیع لاستیک

شیخی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت مقابله با هرگونه تخلف، سوءاستفاده یا توزیع خارج از شبکه محصولات بارز تأکید کرد و گفت: انتظار داریم با هرگونه سوءاستفاده، کم‌کاری یا توزیع خارج از شبکه لاستیک، به‌ویژه در بارز کردستان، با قاطعیت برخورد شود.

وی افزود: شایعاتی درباره توزیع خارج از شبکه لاستیک در گذشته مطرح شده و حتی اعدادی نیز در این زمینه عنوان شده است. انتظار داریم مدیرعامل بارز در جمع‌بندی خود درباره این موضوع نیز توضیح دهد.

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر تخلفی در این زمینه صورت گرفته است، باید در داخل مجموعه بررسی و با عوامل آن برخورد شود و در صورت احراز تخلف، دستگاه قضایی نیز باید ورود کند.

شیخی‌زاده با تأکید بر اینکه بارز کردستان یکی از واحدهای صنعتی فعال استان است، گفت: امروز افتخار ما این است که یک مجموعه صنعتی فعال در کردستان داریم که برای حدود ۱۳۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است و اجازه نخواهیم داد هیچ فردی با رفتارهای نادرست به چنین مجموعه‌ای که در حوزه تولید فعالیت می‌کند، آسیب وارد کند.

تأکید بر شفاف‌سازی درباره ادعاهای مطرح‌شده درباره بارز کردستان

وی با بیان اینکه مبارزه با فساد از جمله موضوعاتی است که همواره بر آن تأکید داشته است، اظهار کرد: هر جا ردپایی از فساد ببینم یا احساس کنم چنین اتفاقی در حال رخ دادن است، با صدای بلند درباره آن صحبت خواهم کرد.

شیخی‌زاده افزود: درباره مجموعه بارز کردستان هنوز به نتیجه قطعی درباره برخی ادعاهای مطرح‌شده نرسیده‌ام، اما اگر به این نتیجه برسم که در گذشته اتفاقاتی در این مجموعه رخ داده است، موضوع را پیگیری و درباره آن اطلاع‌رسانی خواهم کرد.

وی با اشاره به ادعای مطرح‌شده درباره مفقود شدن یک قطعه تحریمی با ارزش بالا در این مجموعه گفت: فردی به من مراجعه و اعلام کرده که از مجموعه اخراج شده و در پیگیری‌ها نیز موضوع مفقود شدن یک قطعه تحریمی با قیمت بالا مطرح شده است.

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد، قابل پذیرش نیست و باید درباره آن بررسی و برخورد لازم انجام شود؛ زیرا تأمین قطعات مورد نیاز واحدهای صنعتی با دشواری‌های فراوان انجام می‌شود و نمی‌توان پذیرفت قطعه‌ای که با هزینه و محدودیت‌های زیاد وارد کشور شده، در داخل مجموعه مفقود شود.

شیخی‌زاده تأکید کرد: اگر چنین ادعایی صحت ندارد نیز باید موضوع برای نماینده مردم و افکار عمومی روشن شود تا ابهامات برطرف و مشخص شود که چنین اتفاقی رخ نداده است.

وی با قدردانی از تلاش خبرنگاران و رسانه‌های استان گفت: رسانه‌ها باید در مسیر توسعه استان و حمایت از تولید حرکت کنند و در عین حال هرجا با تخلف و ناراستی مواجه شدند، وظیفه دارند موضوع را پیگیری و مطالبه‌گری کنند.