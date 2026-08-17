آتش سوزی گسترده در منطقه حفاظت شده شاهو و کوسالان سروآباد مهار شد

به گزارش کرد پرس، عطاالله صادقی در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: این حریق در چندین نقطه از منطقه حفاظت شده شعله ور شد و خسارات قابل توجهی به پوشش گیاهی و عرصه های طبیعی منطقه وارد کرد.
وی افزود: پس از حدود ۱۰ ساعت تلاش مستمر و حضور میدانی محیط بانان، نیروهای منابع طبیعی، تعدادی از اهالی و همیاران محیط زیست منطقه سلین و روستاهای اطراف، آتش سوزی صبح امروز تا حد زیادی مهار و تحت کنترل درآمد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست سروآباد با بیان اینکه حریق هنوز به طور کامل کنترل نشده است، اظهار کرد: با وجود مهار نسبی آتش، محیط بانان، آتش نشانان، نیروهای منابع طبیعی و تعدادی از اهالی همچنان در محل حضور دارند تا از شعله ور شدن مجدد آتش و گسترش حریق جلوگیری کنند.
صادقی با تأکید بر نقش مؤثر مشارکت مردم در مهار این حریق، ادامه داد: حضور و همکاری مردم محلی در کنار نیروهای امدادی و حفاظتی نقش مهمی در کنترل و مهار آتش سوزی داشت.
وی یادآور شد: نیروهای حاضر در منطقه همچنان وضعیت عرصه های درگیر حریق را رصد می کنند تا در صورت مشاهده هرگونه شعله یا کانون جدید، اقدامات لازم برای مهار آن انجام شود.
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