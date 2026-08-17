رسانه ها؛ همراه نیروی انتظامی در مسیر تأمین امنیت و افزایش اعتماد عمومی

به گزارش کرد پرس، آیین تجلیل از اصحاب رسانه استان کردستان با حضور جمعی از خبرنگاران و فعالان رسانه ای و مسئولان انتظامی، مرزبانی و نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد و سخنرانان این مراسم بر ضرورت تقویت تعامل میان رسانه ها و دستگاه های خدمت رسان و رعایت اصول حرفه ای در عرصه اطلاع رسانی تأکید کردند.

فرمانده انتظامی استان کردستان در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، امنیت و مدافعان حرم، گفت: امروز نقش رسانه در جهان بیش از هر زمان دیگری اثرگذار و تعیین کننده است و خبرنگاران و فعالان عرصه قلم، افسران جبهه آگاهی و آگاهی بخشی به جامعه هستند.

سردار یحیی الهی افزود: خبرنگاران علاوه بر اطلاع رسانی، مسئولیت هدایت افکار عمومی، مطالبه گری از مسئولان، تبیین واقعیت ها و مقابله با جریان های تحریف و دروغ پردازی را بر عهده دارند.

وی با اشاره به نقش رسانه ها در دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: خبرنگاران در کنار رزمندگان و در خط مقدم حضور داشتند و با دوربین و قلم، واقعیت های میدان نبرد را ثبت و به مردم منتقل کردند و اجازه ندادند دشمن با تحریف واقعیت ها افکار عمومی را منحرف کند.

فرمانده انتظامی کردستان با بیان اینکه امنیت حاصل تلاش شبانه روزی نیروهای مسلح، دستگاه های امنیتی و انتظامی و دیگر خدمتگزاران نظام است، ادامه داد: رسانه ها نیز با انعکاس خدمات و فعالیت های انجام شده می توانند در افزایش احساس امنیت و اعتماد عمومی نقش آفرین باشند.

سردار الهی با قدردانی از همراهی رسانه های کردستان، یادآور شد: انتظار می رود همکاری و همدلی میان رسانه ها و مجموعه انتظامی بیش از گذشته تقویت شود تا در مسیر خدمت به مردم، حفظ امنیت و تقویت سرمایه اجتماعی گام های مؤثرتری برداشته شود.

قلم خبرنگار؛ سنگری در برابر جنگ شناختی

فرمانده مرزبانی استان کردستان نیز در این مراسم با قدردانی از تلاش خبرنگاران، بیان کرد: بخش مهمی از تأمین و ارتقای احساس امنیت در جامعه حاصل تلاش مشترک مجموعه های امنیتی، انتظامی و رسانه هایی است که با مسئولیت پذیری در مسیر آگاهی بخشی حرکت می کنند.

سردار حاتمی با اشاره به قدرت اثرگذاری قلم خبرنگاران، گفت: قلم خبرنگاران در دفاع از حقیقت و روشنگری می تواند از سلاح مدافعان امنیت نیز برنده تر باشد، چراکه توان هدایت افکار عمومی و تبیین واقعیت ها را دارد.

وی اظهار کرد: دشمنان در جنگ تحمیلی رمضان بخشی از تلاش خود را بر حوزه رسانه و عملیات روانی متمرکز کردند و با تحریف واقعیت ها و ایجاد شبهه درصدد تأثیرگذاری بر افکار عمومی بودند، اما هوشیاری خبرنگاران بسیاری از این توطئه ها را آشکار و خنثی کرد.

سردار حاتمی خبرنگاران را رابط میان مردم و مسئولان دانست و افزود: انعکاس مشکلات و دغدغه های واقعی مردم می تواند زمینه اصلاح امور و خدمت رسانی بهتر مسئولان را فراهم کند و رسانه ها باید در این مسیر حقیقت، انصاف و منافع عمومی را مورد توجه قرار دهند.

فرمانده مرزبانی کردستان ادامه داد: فراجا از مرزهای کشور تا مرکز و در همه نقاط در کنار مردم برای تأمین امنیت حضور دارد و بخشی از انعکاس این خدمات مرهون همراهی رسانه هاست؛ بنابراین تقویت تعامل میان مرزبانی و اصحاب رسانه می تواند به افزایش امنیت، آرامش و اعتماد عمومی کمک کند.

صداقت، دقت و تعهد؛ سه اصل خبرنگاری

نماینده ولی فقیه در استان کردستان نیز در این آیین با قدردانی از تلاش خبرنگاران، بر ضرورت پایبندی آنان به سه اصل «صداقت، دقت و تعهد» در عرصه اطلاع رسانی تأکید کرد.

حجت الاسلام عبدالرضا پورذهبی یادآور شد: نخستین ویژگی خبرنگار باید صداقت باشد و خبرنگار لازم است واقعیت ها را همان گونه که هست منتشر و از بیان مطالب خلاف واقع پرهیز کند.

وی دقت را دومین اصل مهم در خبرنگاری دانست و بیان کرد: خبرنگار باید در محتوای خبر، متن و نقل قول ها دقت لازم را داشته باشد، چراکه یک بی دقتی کوچک می تواند آثار گسترده ای در جامعه ایجاد کند.

نماینده ولی فقیه در کردستان با بیان اینکه خبرنگاری تنها یک شغل نیست، بلکه مسئولیتی اجتماعی است، گفت: خبرنگار باید بداند در برابر هر مطلبی که منتشر می کند مسئول است و باید پاسخگوی عملکرد خود باشد.

حجت الاسلام پورذهبی با تأکید بر ضرورت رعایت چارچوب اخلاقی در رسانه ها، اظهار کرد: خبرنگار متعهد هر خبری را بدون بررسی منتشر نمی کند و باید انتشار خبر را همراه با اخلاق، معنویت و تعهد بداند.

وی با تقدیر از تلاش نیروهای انتظامی و مدافعان امنیت، از اصحاب رسانه خواست با حفظ اصول حرفه ای، صداقت و اخلاق، در مسیر ارتقای آگاهی عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی نقش آفرینی کنند.