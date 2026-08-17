دفاتر راهبری حمایت از اطفال و نوجوانان در کردستان ایجاد می شود

به گزارش کرد پرس، رئیس کل دادگستری کردستان در این جلسه، گفت: موضوع پیشگیری یک موضوع هوشمندانه،کم هزینه و مبتنی بر مشارکت مردم بوده و هزینه های نظام کیفری و حاکمیت را به طور چشمگیری کاهش می دهد.

حجت السلام سیدحسین حسینی اظهار کرد: دستورالعمل ابلاغی نحوه فعالیت دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۴۰۴، به دنبال آن است که قوه قضائیه از حالت صرفاً برخوردی خارج شده و با شناسایی نقاط ضعف و تبدیل آنها به نقاط قوت،به تعالی برسد.

وی افزود: این دستورالعمل در اجرای راهکار شماره ۹۰ سند تحول و تعالی قوه قضاییه دایر بر تسریع در اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با تقویت نظارت قضایی بر فرایند شناسایی، پذیرش، نگهداری، حمایت و توانمندسازی اطفال و نوجوانان در معرض خطر و نیز بر اساس مواد ۴ و ۵ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹ و به منظور پیشگیری از آسیب و بزه دیدگی اطفال و نوجوانان و ارائه خدمت به این دسته از مراجعان به قوه قضاییه و ایجاد هماهنگی میان مراجع ذی صلاح و مقام قضایی به ویژه دادستان ها و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری های سراسر کشور برای اقدام در موارد این دستورالعمل تصویب شده است.

رئیس کل دادگستری کردستان ادامه داد: اشخاص مورد حمایت در این دستورالعمل،اطفال و نوجوانان آسیب دیده یا در معرض آسیب روحی یا جسمی اعم از بزه دیده، شاهد یا مطلع یا ترک فعل معارض قانون، خواهان یا خوانده و همچنین اطفال و نوجوانان تحت تکفل اشخاص زندانی است.

حجت السلام حسینی با اشاره به اینکه آینده هر جامعه ای با سلامت و تربیت صحیح نسل جدید سنجیده می شود، بر مسئولیت همگانی در قبال اطفال و نوجوانان به عنوان سرمایه های انسانی و اجتماعی کشور تأکید کرد.

وی یادآور شد: یکی از رسالت های دستگاه قضایی، پیشگیری رشدمدار و نگاه قانون گذار بر اطفال و نوجوانان، نگاه و رویکرد حمایتی و اصلاحی است، بنابراین هنر نظام حمایتی این است که پیش از پیدایش و بروز آسیب ورود کند و این دستورالعمل نیز مبتنی بر همین امر مهم است.

رئیس کل دادگستری کردستان بیان کرد: بر اساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و دستورالعمل ریاست محترم قوه قضاییه،تشکیل مستمر شورای راهبری استانی و شهرستانی دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

حجت الاسلام حسینی گفت: ادارات بهزیستی، علوم پزشکی، آموزش و پرورش، کار و رفاه اجتماعی و کمیته امداد موظفند تا هرگونه موارد کودک آزاری، اعتیاد، خشونت و ... را به این دفاتر اطلاع دهند تا مشکلات اطفال و نوجوانان مورد بررسی های کارشناسانه قرار گرفته و طفل و نوجوان به مراکز حمایتی مربوطه ارجاع گردد و ضمن ریشه یابی مشکلات، فرصت بازگشت به جامعه برای آنها فراهم شود.