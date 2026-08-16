هنر کردستان در خدمت جوانی جمعیت؛ سهم بیشتر در جشنواره نسل امید

به گزارش کرد پرس، رئیس حوزه هنری کردستان در نشست خبری این جشنواره، گفت: زبان هنر یکی از مؤثرترین ابزارها برای آگاهی بخشی درباره پیامدهای سالمندی جمعیت و ضرورت توجه به جوانی جمعیت است.

اسعد فرهادی افزود: جشنواره نسل امید برای دومین سال متوالی و در چارچوب همکاری وزارت ورزش و جوانان و حوزه هنری کشور برگزار می شود و امسال در بخش هایی همچون گرافیک، کارتون و کاریکاتور، عکاسی، شعر طنز، داستان، موشن گرافی و مستند کوتاه پذیرای آثار هنرمندان است.

وی با اشاره به عملکرد کردستان در دوره گذشته، اظهار کرد: هنرمندان استان در بخش های مختلف آثار قابل توجهی تولید کردند و امسال نیز تلاش می کنیم حضور پررنگ تری در این رویداد داشته باشیم.

رئیس حوزه هنری کردستان با تأکید بر ظرفیت های فرهنگی و هنری کردستان، ادامه داد: این ظرفیت ها در رشته هایی مانند هنرهای تجسمی، موسیقی، شعر و ادبیات می تواند برای تولید آثار اثرگذار در زمینه جوانی جمعیت به کار گرفته شود.

کردستان باید سهم بیشتری از جشنواره نسل امید داشته باشد

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان نیز با اشاره به توانمندی هنرمندان استان، بیان کرد: ظرفیت بالای هنرمندان و فعالان ادبی می تواند زمینه حضور شایسته نمایندگان کردستان در مرحله کشوری جشنواره نسل امید را فراهم کند.

فرزاد خاکی یادآور شد: در نخستین دوره جشنواره، کردستان با وجود راه نیافتن آثارش به مرحله کشوری، از نظر مجموع عملکرد در جایگاه ششم یا هفتم کشور قرار گرفت.

وی بر ضرورت اطلاع رسانی گسترده برای افزایش مشارکت هنرمندان تأکید کرد و گفت: جشنواره امسال در سه بخش و هشت محور برگزار می شود و امیدواریم آثار بیشتری از کردستان به مرحله کشوری راه پیدا کند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان افزود: با مشارکت جدی جامعه هنری می توان ظرفیت های فرهنگی و هنری کردستان را در سطح ملی معرفی کرد.