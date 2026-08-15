نمایشگاه بین المللی کتاب کردستان شهریورماه برگزار می شود

به گزارش کرد پرس، علی اصغر دریایی در جریان بازید از دفتر خبرگزاری کرد پرس در سنندج، گفت: در محل برگزاری نمایشگاه، هر شهرستان برنامه های ویژه ای خواهد داشت و برنامه های مختلف فرهنگی و هنری نیز در کنار نمایشگاه اجرا می شود.

وی افزود: این رویداد فرصت مناسبی برای اهالی فرهنگ، نویسندگان و فعالان حوزه کتاب و نشر است و امیدواریم در ارتقای فرهنگ مطالعه نقش موثری داشته باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان همچنین از اجرای طرح «فراتر از تهران»، برگزاری برنامه «هفت بحر هنر»، کنگره ملی شعر عاشورایی در قروه و جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان خبر داد.

دریایی همچنین از آغاز مقدمات برگزاری جشنواره هلپرکی بانه خبر داد و گفت: تلاش می کنیم رویدادهای فرهنگی و هنری استان به روال عادی بازگردد.