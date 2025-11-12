در سقوط مرگبار هواپیمای نظامی ترکیه ۲۰ نظامی جان خود را از دست دادند

به گزارش کردپرس، یک فروند هواپیمای باری نظامی نوع «C130» متعلق به نیروی هوایی ترکیه که از جمهوری آذربایجان به مقصد ترکیه در پرواز بود، روز ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ در ناحیه کاختیِ گرجستان، حدود ۵ کیلومتری مرز آذربایجان سقوط کرد. در این سانحه تمامی ۲۰ سرنشین این پرواز از جمله خدمه پرواز و نیروهای فنی جان باختند. عملیات جست‌وجو، ایمن‌سازی محل و بررسی فنی با هماهنگی مقامات گرجستان و آذربایجان ادامه دارد.

وزارت دفاع ترکیه (MSB) با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تایید این خبر، اعلام کرد که به‌محض دریافت گزارش سقوط، تیم‌های مشترک جست‌وجو و نجات از سه کشور به محل اعزام شدند و نیروهای گرجستانی ساعت ۱۷:۰۰ به وقت محلی به بقایای هواپیما دست یافتند. به‌منظور بررسی علت حادثه، محل سقوط در منطقه کوهستانی و صعب‌العبور سیگناخی ایمن شد و «تیم کَزاکِریم» نیروی هوایی ترکیه بامداد امروز از ساعت ۰۶:۳۰ با هماهنگی مقام‌های گرجی بررسی‌های میدانی و فنی را آغاز کرده است. بنا بر اعلام اداره ناوبری هوایی گرجستان، ارتباط راداری هواپیما چند دقیقه پس از ورود به حریم هوایی این کشور قطع شده و هیچ سیگنال اضطراری مخابره نشده است. وزارت کشور گرجستان نیز با اعلام آغاز تحقیقات کیفری و فنی، وعده داد اطلاعات تکمیلی به‌صورت مرحله‌ای منتشر شود. هم‌زمان، وزارت دفاع ترکیه تأکید کرد تعیین علت دقیق سانحه منوط به نتایج بررسی‌های کارشناسی روی لاشه و سامانه‌های پروازی است و هرگونه گمانه‌زنی پیش از پایان این فرایند معتبر نیست.

همزمان با عملیات میدانی، تماس‌ها و هماهنگی‌های سیاسی–نظامی میان آنکارا، تفلیس و باکو برقرار شد. رئیس‌جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان ضمن ابراز تأسف عمیق از حادثه، اعلام کرد روند امداد، شناسایی و بررسی‌ها با هماهنگی «مستمر و نزدیک» با مقام‌های گرجستان و آذربایجان ادامه دارد. او در تماسی تلفنی با نخست‌وزیر گرجستان، ایراکلی کوباخیدزه، آخرین وضعیت عملیات را پیگیری کرد و نخست‌وزیر گرجستان نیز ضمن ابراز همدردی، از ادامه پشتیبانی کامل نیروهای کشورش خبر داد. رئیس‌جمهور آذربایجان الهام علی‌اف نیز در تماس تلفنی با اردوغان، مراتب تسلیت خود و مردم آذربایجان را اعلام کرد و گفت باکو این فرایند را با «همبستگی نزدیک» دنبال می‌کند. در سطح دولت ترکیه، جودت ییلماز معاون رئیس‌جمهور با علی اسدوف نخست‌وزیر آذربایجان گفت‌وگو کرد و یاشار گولر وزیر دفاع نیز به‌طور جداگانه با ایراکی چیکوانی وزیر دفاع گرجستان، ارتشبد ذاکر حسن‌اف وزیر دفاع آذربایجان و کریم ولی اف رئیس ستاد کل آذربایجان، درباره روند عملیات و بررسی فنی تبادل نظر کرد. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه نیز در تماس تلفنی با همتای گرجی خود ماکا بوچوریشویلی جزئیات عملیاتی و نیازهای میدانی را هماهنگ کرد. نعمان کورتولموش رئیس مجلس ترکیه، سخنگوی دولت و مقامات ارشد سیاسی کشور نیز با انتشار پیام‌هایی جداگانه، ضمن عرض تسلیت، اعلام کردند روند عملیات و تحقیقات از نزدیک پیگیری می‌شود.

وزارت دفاع ترکیه ساعاتی بعد هویت ۲۰ نظامی جان‌باخته را منتشر کرد. اسامی اعلام‌شده به این شرح است: «سرهنگ دوم گوکان کورکماز، سرگرد سردار اوسلو، سرگرد نیهات ایلگن، ستوان یکم جُنِید کاندمیر، ستوان یکم تعمیر و نگهداری هواپیما امره مرجان، استوار ارشد یکم تعمیر و نگهداری هواپیما نوری اوزجان، استوار ارشد یکم تعمیر و نگهداری هواپیما امید اینجه، استوار یکم تعمیر و نگهداری هواپیما حمدی ارمغان کاپلان، استوار یکم تعمیر و نگهداری هواپیما بوراک اوزکان، استوار یکم تعمیر و نگهداری هواپیما ایلکر آیکوت، استوار یکم تعمیر و نگهداری هواپیما آکین کاراکوش، استوار یکم تعمیر و نگهداری هواپیما امراه کوران، استوار یکم تعمیر و نگهداری هواپیما رمضان یاغیز، استوار دوم تعمیر و نگهداری هواپیما امره آلتی‌اوک، استوار دوم تعمیر و نگهداری هواپیما برکای کاراجا، استوار دوم تعمیر و نگهداری هواپیما بوراک ایبیگی، استوار دوم تعمیر و نگهداری هواپیما ایلحان اونگان، استوار ارشد تدارکات هوایی احمد یاسر کویوچو، گروهبان متخصص حمل‌ونقل هوایی جَم دولاپچی و گروهبان متخصص حمل‌ونقل هوایی امره سایین.» به‌دنبال تکمیل روند اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها، مقامات محلی و نظامی در استان‌های مختلف کشور با حضور در منازل وابستگان، خبر جان‌باختن عزیزانشان را ابلاغ کردند؛ همزمان پرچم ترکیه بر سردر خانه‌ها برافراشته شد و چادرهای تسلیت در شهرهایی چون استانبول، آنکارا، بورسا، کایسری، آماسیه، موغلا، قرقلرایلی، چوروم، بیله‌جیک، سامسون و تکیرداغ برپا گردید. در برخی شهرها مقامات ارشد از جمله استانداران، فرماندهان یگان‌های نظامی، فرمانداران و شهرداران با حضور در منازل خانواده‌ها مراتب تسلیت را اعلام کردند. بنا بر گزارش‌ها، شماری از جان‌باختگان متأهل بوده و فرزند خردسال دارند و در مواردی همسرانشان باردار هستند؛ از جمله درباره خانواده‌های ساکن مرزیفون و قیصریه که اقوام و همسایگان برای همدردی گرد آمدند.

رئیس مرکز ارتباطات نهاد ریاست‌جمهوری ترکیه، اعلام کرد که نیروهای امدادی به لاشه دست یافته و تدابیر حفاظتی اعمال شده است. از سوی دیگر، محمد دانش رئیس هیئت نظارت بر رسانه، با صدور هشدار عمومی از رسانه‌ها خواست در پوشش این رویداد به اطلاعات رسمی اتکا کنند، از انتشار تصاویر خامِ محل حادثه و لحظه سقوط خودداری شود و حرمت خانواده‌های داغدار رعایت گردد؛ هیئت نظارت بر رسانه نیز اعلام کرد در برابر انتشار اطلاعات نادقیق یا مخدوش‌کننده نظم عمومی اقدام قانونی خواهد کرد. علی یرلی کایا، وزیر کشور ترکیه، نیز گفت با همتای گرجی خود، گِلا گِلادزه، به‌طور منظم در تماس است و بر اساس گزارش‌های میدانی، تیم‌های نجات حوالی ساعت ۱۷:۰۰ به لاشه رسیده و اقدامات بعدی طبق برنامه ادامه دارد.

اردوغان در سخنانی در «همایش شهر و مکان» در استانبول ضمن درخواست همراهی افکار عمومی با خانواده‌ها و نیروهای میدانی گفت امید می‌رود این حادثه «با کمترین آسیب‌های ثانویه» پشت سر گذاشته شود.

وزارت دفاع ملی ترکیه تصریح کرد که هرگونه نتیجه‌گیری درباره علت دقیق سقوط منوط به پایان بررسی‌های فنی روی اجزای لاشه، سامانه‌های ناوبری و ارتباطی، داده‌های پروازی قابل بازیابی و شرایط محیطیِ زمان پرواز است. مطابق برنامه، تیم کَزاکِریم پس از تکمیل برداشت‌های میدانی، گزارش خود را همراه با پیشنهادات ایمنی برای جلوگیری از حوادث مشابه به مقامات ارائه خواهد کرد. تا آن زمان، عملیات در محل سقوط با همکاری مشترک نیروهای گرجستان و ترکیه ادامه می‌یابد و مسیرهای منتهی به کانون حادثه برای عموم مسدود است؛ در عین حال، خبرنگاران مجازند با فاصله‌ای حدود ۲۵۰ متری از محل، پوشش خبری خود را انجام دهند.