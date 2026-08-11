نخستین المپیاد ورزشی خبرنگاران کردستان به کار خود پایان داد

به گزارش کرد پرس، نخستین المپیاد ورزشی خبرنگاران کردستان با هدف ایجاد نشاط، تقویت همدلی و توسعه فعالیت های ورزشی در میان جامعه رسانه ای استان برگزار شد و خبرنگاران در دو بخش آقایان و بانوان در رشته های مینی فوتبال، دارت، فوتبال دسی، پینگ پنگ، داژبال و فوتبال خیابانی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

این رویداد ورزشی که به همت کمیته ورزش خانه مطبوعات کردستان برگزار شد، فرصتی متفاوت برای اهالی رسانه بود تا پس از روزها فعالیت حرفه ای در عرصه خبر و اطلاع رسانی، این بار در فضایی دوستانه و رقابتی، توانمندی های ورزشی خود را به نمایش بگذارند.

در بخش دارت بانوان، سرور احمدی عنوان نخست را به دست آورد، شیرین مرادی دوم شد و کویستان عبدالحکیمی در جایگاه سوم قرار گرفت.

در فوتبال دستی، فرید سماواتی قهرمان شد، لقمان ازدست عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد و آرش مرادی به مقام سوم رسید.

در رشته پینگ پنگ نیز فرشید اردلان با غلبه بر رقبای خود به مقام نخست دست یافت، عارف رحیمی دوم شد و فیض الله پیری، پیشکسوت رسانه، عنوان سوم را از آن خود کرد.

در بخش مینی فوتبال، تیم خبرنگاران «الف» با ترکیب یحیی صمدی، ارشاد خلیل اللهی، عادل خلیلیان، سروش حبیبی راد، بختیار صمدی و عارف رحیمی با ارائه عملکردی هماهنگ، عنوان قهرمانی را کسب کرد.

در داژبال بانوان نیز تیم خبرنگاران «الف» متشکل از ثریا صلواتی، نارین نوشادی، سمیه فرزامی، هانا علیمحمدی و کویستان عبدالحکیمی با عملکردی موفق در جایگاه نخست ایستاد.

در کنار رقابت های ورزشی، از مدیران و مسئولانی که در سال های گذشته از فعالیت های ورزشی خبرنگاران حمایت کرده اند نیز تقدیر شد.

در همین راستا، از کیوان تیشه گران، مدیر سابق ورزش شهرداری و رئوف زارعی، معاون ورزش شهرداری سنندج، به پاس حمایت و همراهی با ورزش خبرنگاران تجلیل به عمل آمد.

مراسم اختتامیه نخستین المپیاد ورزشی خبرنگاران کردستان با اهدای احکام قهرمانی و جوایز به نفرات و تیم های برتر برگزار شد.

این المپیاد با برنامه ریزی کمیته ورزش خانه مطبوعات کردستان، با مسئولیت عادل خلیلیان و اسرین مقصودی و با همکاری هیئت ورزش های همگانی سنندج و پیگیری های سیدلطیف حسینی نسب، مدیر خانه مطبوعات کردستان برگزار شد.

برگزاری این رویداد، علاوه بر ایجاد فضایی برای نشاط و رقابت سالم میان خبرنگاران، زمینه ای برای تقویت ارتباط و همدلی میان فعالان رسانه ای استان فراهم کرد و می تواند سرآغاز استمرار برنامه های ورزشی ویژه جامعه رسانه ای کردستان در سال های آینده باشد.