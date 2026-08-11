سقف بهره مندی از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم به ۷۲۰ میلیارد ریال رسید

به گزارش کرد پرس، مصطفی فعله گری با اشاره به افزایش بیش از سه برابری سقف تبصره ماده ۱۰۰، گفت: صاحبان مشاغلی که مجموع فروش سالانه آنها تا سقف ۷۲۰ میلیارد ریال باشد، می توانند از ظرفیت های این تبصره برای انجام تکالیف مالیاتی خود استفاده کنند.

وی اظهار کرد: افزایش سقف تبصره ماده ۱۰۰، گامی مهم در راستای همراهی با اصناف، تسهیل فرآیندهای مالیاتی و کاهش دغدغه های مؤدیان صاحبان مشاغل است.

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان با اشاره به محدودیت برخی اصناف در نگهداری و ارائه اسناد و مدارک قانونی، افزود: ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم با هدف تسهیل امور مؤدیان و کاهش فرآیندهای رسیدگی پیش بینی شده است تا مؤدیان واجد شرایط بتوانند با سهولت بیشتری تکالیف مالیاتی خود را انجام دهند.

فعله گری ادامه داد: افزایش سقف بهره مندی از این تبصره به ۷۲ میلیارد تومان نشان دهنده رویکرد سازمان امور مالیاتی در تعامل و همراهی با مؤدیان و تلاش برای تسهیل شرایط فعالیت اصناف است و می تواند بخشی از دغدغه های صاحبان مشاغل را کاهش دهد.

وی همچنین درباره تسهیلات در نظر گرفته شده برای گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، یادآور شد: صدور یا تمدید این گواهی برای مؤدیانی که دارای بدهی مالیاتی تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال هستند، امکان پذیر شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان در ادامه به فرصت پیش بینی شده برای بخشودگی جرایم مالیاتی اشاره کرد و بیان کرد: مؤدیان می توانند تا ۲۵ مردادماه از ظرفیت های قانونی برای بخشودگی جرایم مالیاتی استفاده کنند.

فعله گری گفت: در این چارچوب، امکان برخورداری از بخشودگی جرایم با ۲۰ درصد بیشتر از سقف مقرر در بخشنامه بخشودگی جرایم نیز فراهم شده است.

وی از تمدید مهلت انجام برخی تکالیف مالیاتی نیز خبر داد و افزود: مهلت ارائه اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی، فرم تبصره ماده ۱۰۰ و اظهارنامه درآمد املاک و مستغلات تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان از مؤدیان خواست با استفاده از فرصت های قانونی و تسهیلات پیش بینی شده، نسبت به انجام تکالیف مالیاتی خود در مهلت مقرر اقدام کنند تا از مزایای قانونی این طرح ها بهره مند شوند.