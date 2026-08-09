روزی آرام تیگران را در سرزمینی که آرزویش را داشت، به خاک خواهیم سپرد + فیلم

به گزارش کردپرس، «جنبش فرهنگ و هنر دموکراتیک اروپا» (TEV-ÇAND اروپا) در هفدهمین سالگرد درگذشت آرام تیگران، مراسمی را بر مزار او در بروکسل، پایتخت بلژیک، برگزار کرد.

بنا بر گزارش ینی یاشام، گروه «کوما برخودان» و شمار زیادی از دوستداران آرام تیگران در مراسم هفدهمین سالگرد درگذشت این هنرمند فقید حضور یافتند. آیین بزرگداشت با یک دقیقه سکوت آغاز شد و سپس هوزان شمدین، هنرمند کرد، درباره زندگی هنری و شخصیت آرام تیگران سخن گفت و نمونه‌هایی از فعالیت‌های او را بازگو کرد.

شمدین با اشاره به ارمنی بودن آرام تیگران، گفت با وجود این آرام تیگران زبان کردی و هنر کردی را با عشق و علاقه‌ای عمیق در آغوش گرفت و خدمات و تلاش‌های بسیار ارزشمندی برای هنر و فرهنگ کردی انجام داد.

روزی پیکر او را به جایی که آرزو داشت می بریم

شمدین با تأکید بر اینکه تیگران به کمک آثار خود زبان کردی را به نقاط بسیاری رساند و پلی بسیار مهم میان دو ملت ایجاد کرد، گفت: «ما امسال نیز مانند هر سال، در کنار مزار او در بروکسل حضور داریم. همراه با بسیاری از دوستان و هنرمندان، آرام تیگران را فراموش نکرده‌ایم؛ یاد او را زنده نگه خواهیم داشت، به خاطره‌اش احترام خواهیم گذاشت و از میراث او پاسداری خواهیم کرد.»

هوزان شمدین همچنین یادآوری کرد که وصیت آرام تیگران، دفن‌شدن در آمد بود و افزود: «اجازه تحقق این وصیت داده نشد. روزی که سرزمینمان را آزاد کنیم، پیکر او را به خاکی که خود خواسته بود و با حسرت آن زندگی می‌کرد، منتقل خواهیم کرد.»