۱۲۷ هزار مترمربع اراضی ملی در آذربایجان غربی رفع تصرف شد

به گزارش کردپرس،سرهنگ بابازاده، فرمانده یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی، ضمن تشریح عملکرد این یگان، گفت: یگان حفاظت در دوره پنج ماهه نخست سال جاری نسبت به رفع تصرف بیش از ۱۲۷ هزار مترمربع از اراضی ملی طی ۵۳ فقره عملیات فوری به ارزش بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان اقدام کرده است.

او افزود: همچنین بیش از ۲۰۲ نفر از متصرفان شناسایی و ۷۱ فقره پرونده قضایی تشکیل شد.



سرهنگ خلخالی رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان نیز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای امنیت و جنگ، ضمن ابراز رضایت از روند کاری یگانهای حفاظت، بر تدبیر، همت، چاره اندیشی و چاره سازی این یگانها تأکید کرد و افزود: یگانهای حفاظت باید در شرایط جنگی از هوشیاری کامل برخوردار باشند؛ بازدیدهای دوره ای و رفع معایب و کاستیها در دستور کار قرار گیرد و از هرگونه رفتار تنش زا پیشگیری شود.



در پایان این نشست، بر تداوم هماهنگی و انسجام یگانهای حفاظت در صیانت از اراضی ملی و بیت المال تأکید شد.





