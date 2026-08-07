به گزارش کردپرس، دولت اقلیم کردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد در تاریخ ۴ آگوست ۲۰۲۶ از سوی شرکت‌های کرسنت پترولیوم و داناگاز، به‌عنوان بهره‌برداران مشترک میدان گازی کرمور، از آغاز تأمین گاز طبیعی اقلیم برای وزارت برق عراق با هدف تولید برق مطلع شده است؛ اما این اطلاع‌رسانی تنها هم‌زمان با اعلام رسمی شرکت‌ها انجام شده است.

در این بیانیه آمده است که دولت اقلیم کردستان هرگز مخالف تأمین گاز یا برق برای هیچ بخشی از عراق نبوده، اما تأکید دارد چنین اقداماتی باید با رعایت کامل چارچوب قراردادهای موجود و با رضایت دولت اقلیم به‌عنوان یکی از طرف‌های قراردادی انجام شود.

دولت اقلیم کردستان اعلام کرده است تصمیم یک‌جانبه شرکت‌ها برای آغاز تأمین گاز بدون موافقت اربیل و خارج از چارچوب قراردادی پروژه کرمور، نقض قرارداد و مداخله‌ای غیرموجه در سازوکارهای موجود میان حکومت اقلیم و دولت فدرال عراق است.

در این بیانیه همچنین آمده است که این اقدام شرکت‌ها موجب نگرانی شده، زیرا دولت اقلیم پیش‌تر بارها خواستار اختصاص گاز طبیعی بیشتر برای تأسیسات انرژی خود به‌منظور افزایش تولید برق در اقلیم و دیگر مناطق عراق شده بود، اما به جای هماهنگی با اربیل، شرکت‌های کرسنت و داناگاز تصمیمی یک‌جانبه اتخاذ کرده‌اند.

دولت اقلیم کردستان همچنین اعلام کرد ادعای شرکت‌ها مبنی بر برخورداری این اقدام از حمایت یا پشتیبانی اربیل نادرست و گمراه‌کننده است و تأکید کرد که نه با این تصمیم موافقت کرده و نه اجازه اجرای آن را داده است.

در پایان، دولت اقلیم کردستان اعلام کرد در حال بررسی پیامدهای حقوقی، قراردادی و اجرایی این اقدام است و تمامی اقدامات لازم را برای حفاظت از حقوق خود، چارچوب قراردادی میدان کرمور و منافع مردم اقلیم کردستان و عراق در بخش انرژی انجام خواهد داد.

این دولت همچنین تأکید کرد به همکاری با دولت فدرال عراق برای افزایش تولید گاز و برق ادامه می‌دهد، اما این همکاری باید از طریق سازوکارهای مورد توافق و مطابق با چارچوب‌های قراردادی انجام شود.