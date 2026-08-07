به گزارش کردپرس، دفتر اطلاعرسانی نخستوزیر عراق با انتشار بیانیهای اعلام کرد که علی زەیدی، نخستوزیر عراق، از نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، استقبال و با وی دیدار کرد.
در این دیدار، آخرین تحولات سیاسی، اقتصادی و امنیتی عراق مورد بررسی قرار گرفت و دو طرف بر اهمیت تقویت همکاری و هماهنگی میان دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان برای تحکیم ثبات، مقابله با چالشها و تأمین منافع همه شهروندان عراق تأکید کردند.
علی زەیدی همچنین بر پایبندی دولت عراق به حلوفصل همه پروندههای معلق بر اساس قانون اساسی و قوانین کشور تأکید کرد و گفت این رویکرد در راستای حفظ وحدت و حاکمیت عراق و تقویت مشارکت ملی دنبال میشود.
نچیروان بارزانی نیز بر ضرورت تداوم گفتوگو و هماهنگی میان همه طرفهای ملی تأکید کرد و حمایت دولت اقلیم کردستان از تلاشهای دولت فدرال برای تقویت ثبات، توسعه کشور و گسترش همکاریها در جهت تأمین منافع عالی عراق را اعلام کرد.
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