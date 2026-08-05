از آنکارا تا قامشلو؛ «قانون چارچوب» چه تأثیری بر آینده کردستان سوریه خواهد داشت؟

توافق ۲۹ ژانویه و هفت ماه مذاکره میان دمشق و کردستان سوریه

جهان با یادآوری توافقی که روز ۲۹ ژانویه میان دولت موقت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) امضا شد، گفت طی هفت ماه گذشته مذاکرات متعددی میان دمشق و مدیریت کردستان سوریه درباره موضوعات نظامی، امنیتی، اداری و دیگر مسائل انجام شده است.

او افزود: «در این مدت اقدام‌هایی نیز صورت گرفته است؛ اما بارها شاهد بودیم گام‌هایی که برای اجرای توافق پیش‌بینی شده بودند، برداشته نشدند یا با تأخیر روبه‌رو شدند. اختلاف‌نظرها، پیشرفت کند مذاکرات و تنش‌های میدانی از جمله مسائلی بودند که در این هفت ماه بارها مشاهده کردیم.»

تأثیر سیاسی و نظامی ترکیه بر دولت دمشق

این روزنامه‌نگار با اشاره به نفوذ سیاسی، نظامی و اقتصادی ترکیه بر احمد شرع گفت سیاست آنکارا در قبال مسئله کُرد، تنها به داخل مرزهای ترکیه محدود نبوده و دیگر مناطق کُردنشین و کشورهای محل استقرار آنها را نیز در بر گرفته است.

جهان گفت: «ترکیه از نظر تاریخی، افزون بر آنکه مسئله کُرد را موضوعی داخلی تلقی کرده، تلاش کرده است دیگر مناطق کُردنشین و کشورهای مربوط به آنها را نیز بر اساس سیاست‌های خود تحت تأثیر قرار دهد. این رویکرد به‌ویژه در دوره حزب عدالت و توسعه آشکارتر شده است.»

او عملیات نظامی ترکیه و گروه‌های وابسته به ارتش ملی سوریه در عفرین در سال ۲۰۱۸ و ادامه آن در سره‌کانی و گره‌سپی را جلوه‌ای از سیاست آنکارا در سوریه دانست.

جهان افزود: «اگرچه توافق ۲۹ ژانویه به‌طور رسمی میان دولت موقت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه امضا شده است، ترکیه نیز به‌عنوان طرفی نادیدنی در آن حضور دارد. نفوذ ترکیه بر دولت موقت و احمد شرع سبب شده است حساسیت‌ها و سیاست‌های آنکارا در روند اجرای توافق مورد توجه قرار گیرند.»

تأثیر روند ترکیه بر اجرای توافق دمشق و SDF

دوغان جهان معتقد است هر گامی که در مسیر حل مسئله کُرد در ترکیه برداشته شود، برای تحولات سوریه و کردستان سوریه نیز اهمیت خواهد داشت.

او گفت در دوره‌هایی که اجرای توافق ۲۹ ژانویه با بن‌بست مواجه شده، روند جاری در ترکیه نیز دچار توقف یا کندی بوده است و این دو مسیر در بسیاری از مقاطع به‌شکلی درهم‌تنیده پیش رفته‌اند.

جهان به روند انتصاب مدیران منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: «انتصاب مدیران منطقه‌ای برای مدتی طولانی در انتظار مانده بود و دمشق آن را تأیید نمی‌کرد. هم‌زمان با آغاز بحث‌ها درباره ارائه قانون چارچوب به پارلمان ترکیه، این انتصاب‌ها نیز تأیید شدند. شماری دیگر از انتصاب‌ها و اقدامات نیز هم‌زمان با روند ترکیه پیش رفتند.»

این ارزیابی، برداشت دوغان جهان از هم‌زمانی تحولات دو کشور است و تاکنون مقام‌های رسمی ترکیه یا سوریه وجود ارتباط مستقیم میان این تصمیم‌ها را تأیید نکرده‌اند.

استقبال در کردستان سوریه از احتمال تصویب قانون

جهان گفت روند تدوین قانون مرتبط با حل مسئله کُرد در ترکیه، در سوریه و کردستان سوریه با نگاه مثبت دنبال می‌شود و از حمایت سیاست‌مداران و بخشی از جامعه برخوردار است.

او افزود: «پس از تکمیل اجرای توافق ۲۹ ژانویه، انتظار می‌رود روند تدوین قانون اساسی سوریه آغاز شود. برای آنکه کُردها بتوانند در این روند مشارکت کنند، لازم است تحولات ترکیه در مسیری مثبت پیش برود. گفته می‌شود این وضعیت می‌تواند راه را برای آغاز مرحله سیاسی جدیدی در سوریه باز کند.»

به گفته او، قانون در دست تهیه در ترکیه به‌عنوان تحولی دیده می‌شود که ممکن است به رفع مشکلات و بن‌بست‌های موجود در سوریه کمک کند.