از آنکارا تا قامشلو؛ «قانون چارچوب» چه تأثیری بر آینده کردستان سوریه خواهد داشت؟

به گزارش کردپرس، انتظار میرود پیشنویس «قانون چارچوب» روند صلح و جامعه دموکراتیک با عنوان «تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» به ریاست پارلمان ترکیه ارائه شود.
گفته میشود پیامدهای احتمالی این قانون تنها به ترکیه محدود نخواهد ماند و میتواند بر تحولات دیگر مناطق کُردنشین نیز اثر بگذارد. به همین دلیل، بحثهای مربوط به این قانون و نقشی که ممکن است در حل مسئله کُرد ایفا کند، در سراسر منطقه با توجه دنبال میشود.
دوغان جهان، روزنامهنگاری که تحولات منطقه را از نزدیک پیگیری میکند، در گفتوگویی با مزوپوتامیا به بررسی تأثیر احتمالی این قانون بر سوریه و کردستان سوریه پرداخت.
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