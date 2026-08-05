۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۷

از آنکارا تا قامشلو؛ «قانون چارچوب» چه تأثیری بر آینده کردستان سوریه خواهد داشت؟

از آنکارا تا قامشلو؛ «قانون چارچوب» چه تأثیری بر آینده کردستان سوریه خواهد داشت؟

سرویس سوریه – «دوغان جهان» روزنامه‌نگار کُرد می‌گوید بحث‌های مربوط به «قانون چارچوب» روند صلح در ترکیه، در کردستان سوریه نیز با دقت دنبال می‌شود؛ زیرا پیشرفت این روند می‌تواند به رفع موانع اجرای توافق ۲۹ ژانویه میان نیروهای دموکراتیک سوریه و دولت موقت دمشق و آغاز مرحله سیاسی جدید در سوریه کمک کند.

به گزارش کردپرس، انتظار می‌رود پیش‌نویس «قانون چارچوب» روند صلح و جامعه دموکراتیک با عنوان «تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» به ریاست پارلمان ترکیه ارائه شود.
گفته می‌شود پیامدهای احتمالی این قانون تنها به ترکیه محدود نخواهد ماند و می‌تواند بر تحولات دیگر مناطق کُردنشین نیز اثر بگذارد. به همین دلیل، بحث‌های مربوط به این قانون و نقشی که ممکن است در حل مسئله کُرد ایفا کند، در سراسر منطقه با توجه دنبال می‌شود.
دوغان جهان، روزنامه‌نگاری که تحولات منطقه را از نزدیک پیگیری می‌کند، در گفت‌وگویی با مزوپوتامیا به بررسی تأثیر احتمالی این قانون بر سوریه و کردستان سوریه پرداخت.
 

از آنکارا تا قامشلو؛ «قانون چارچوب» چه تأثیری بر آینده کردستان سوریه خواهد داشت؟

توافق ۲۹ ژانویه و هفت ماه مذاکره میان دمشق و کردستان سوریه
جهان با یادآوری توافقی که روز ۲۹ ژانویه میان دولت موقت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) امضا شد، گفت طی هفت ماه گذشته مذاکرات متعددی میان دمشق و مدیریت کردستان سوریه درباره موضوعات نظامی، امنیتی، اداری و دیگر مسائل انجام شده است.
او افزود: «در این مدت اقدام‌هایی نیز صورت گرفته است؛ اما بارها شاهد بودیم گام‌هایی که برای اجرای توافق پیش‌بینی شده بودند، برداشته نشدند یا با تأخیر روبه‌رو شدند. اختلاف‌نظرها، پیشرفت کند مذاکرات و تنش‌های میدانی از جمله مسائلی بودند که در این هفت ماه بارها مشاهده کردیم.»
تأثیر سیاسی و نظامی ترکیه بر دولت دمشق
این روزنامه‌نگار با اشاره به نفوذ سیاسی، نظامی و اقتصادی ترکیه بر احمد شرع گفت سیاست آنکارا در قبال مسئله کُرد، تنها به داخل مرزهای ترکیه محدود نبوده و دیگر مناطق کُردنشین و کشورهای محل استقرار آنها را نیز در بر گرفته است.
جهان گفت: «ترکیه از نظر تاریخی، افزون بر آنکه مسئله کُرد را موضوعی داخلی تلقی کرده، تلاش کرده است دیگر مناطق کُردنشین و کشورهای مربوط به آنها را نیز بر اساس سیاست‌های خود تحت تأثیر قرار دهد. این رویکرد به‌ویژه در دوره حزب عدالت و توسعه آشکارتر شده است.»
او عملیات نظامی ترکیه و گروه‌های وابسته به ارتش ملی سوریه در عفرین در سال ۲۰۱۸ و ادامه آن در سره‌کانی و گره‌سپی را جلوه‌ای از سیاست آنکارا در سوریه دانست.
جهان افزود: «اگرچه توافق ۲۹ ژانویه به‌طور رسمی میان دولت موقت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه امضا شده است، ترکیه نیز به‌عنوان طرفی نادیدنی در آن حضور دارد. نفوذ ترکیه بر دولت موقت و احمد شرع سبب شده است حساسیت‌ها و سیاست‌های آنکارا در روند اجرای توافق مورد توجه قرار گیرند.»
تأثیر روند ترکیه بر اجرای توافق دمشق و SDF
دوغان جهان معتقد است هر گامی که در مسیر حل مسئله کُرد در ترکیه برداشته شود، برای تحولات سوریه و کردستان سوریه نیز اهمیت خواهد داشت.
او گفت در دوره‌هایی که اجرای توافق ۲۹ ژانویه با بن‌بست مواجه شده، روند جاری در ترکیه نیز دچار توقف یا کندی بوده است و این دو مسیر در بسیاری از مقاطع به‌شکلی درهم‌تنیده پیش رفته‌اند.
جهان به روند انتصاب مدیران منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: «انتصاب مدیران منطقه‌ای برای مدتی طولانی در انتظار مانده بود و دمشق آن را تأیید نمی‌کرد. هم‌زمان با آغاز بحث‌ها درباره ارائه قانون چارچوب به پارلمان ترکیه، این انتصاب‌ها نیز تأیید شدند. شماری دیگر از انتصاب‌ها و اقدامات نیز هم‌زمان با روند ترکیه پیش رفتند.»
این ارزیابی، برداشت دوغان جهان از هم‌زمانی تحولات دو کشور است و تاکنون مقام‌های رسمی ترکیه یا سوریه وجود ارتباط مستقیم میان این تصمیم‌ها را تأیید نکرده‌اند.
استقبال در کردستان سوریه از احتمال تصویب قانون
جهان گفت روند تدوین قانون مرتبط با حل مسئله کُرد در ترکیه، در سوریه و کردستان سوریه با نگاه مثبت دنبال می‌شود و از حمایت سیاست‌مداران و بخشی از جامعه برخوردار است.
او افزود: «پس از تکمیل اجرای توافق ۲۹ ژانویه، انتظار می‌رود روند تدوین قانون اساسی سوریه آغاز شود. برای آنکه کُردها بتوانند در این روند مشارکت کنند، لازم است تحولات ترکیه در مسیری مثبت پیش برود. گفته می‌شود این وضعیت می‌تواند راه را برای آغاز مرحله سیاسی جدیدی در سوریه باز کند.»
به گفته او، قانون در دست تهیه در ترکیه به‌عنوان تحولی دیده می‌شود که ممکن است به رفع مشکلات و بن‌بست‌های موجود در سوریه کمک کند.

جهان گفت: «نفوذ ترکیه بر سوریه شناخته‌شده است و این فرض وجود دارد که تصویب قانون بتواند تغییری مثبت در نحوه اعمال این نفوذ ایجاد کند. به همین دلیل، روند ترکیه یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در اینجا از نزدیک دنبال می‌شود.»
پیشرفت روند، مرحله دوم توافق سوریه را سرعت می‌بخشد
دوغان جهان گفت ساکنان شمال و شرق سوریه نیز تحولات مربوط به روند صلح در ترکیه را مهم می‌دانند و با دقت دنبال می‌کنند.
او افزود: «پیشرفت مثبت این روند تاریخی می‌تواند به رفع موانع موجود، برداشته‌شدن آخرین گام‌های لازم برای اجرای توافق ۲۹ ژانویه و عبور به مرحله دوم کمک کند.»
به گفته جهان، بازگشایی گذرگاه مرزی نصیبین–قامشلو نیز یکی از موضوعاتی است که با روند سیاسی ارتباط دارد.
او گفت: «اهمیت گذرگاه نصیبین–قامشلو روشن است. این گذرگاه هم از نظر اقتصادی و هم برای خانواده‌هایی که سال‌هاست نتوانسته‌اند بستگان خود را ببینند، اهمیت زیادی دارد. همه می‌دانند بازگشایی آن با روند سیاسی مرتبط است. به همین دلیل، مردم هم از پیشرفت روند حمایت می‌کنند و هم از تحولات مثبت آن خرسند می‌شوند.»
بر اساس ارزیابی جهان، پیشرفت روند صلح و تدوین چارچوب حقوقی آن در ترکیه می‌تواند فضای سیاسی منطقه را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ با این حال، تحقق این پیامدها به محتوای نهایی قانون، نحوه اجرای آن و تصمیم‌های دولت‌های ترکیه و سوریه بستگی خواهد داشت.

کد مطلب 2797970

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