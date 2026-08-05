باند جعل گذرنامه در خوی شناسایی شد

به گزارش کردپرس، سرهنگ محمد گلوانی اظهارکرد: در پی رصد عوامل انتظامی اخبار و اطلاعاتی مبنی بر فعالیت باند جعل روادید و گذرنامه، مراتب در دستور کار پلیس خوی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی جاعلان روادید و گذرنامه شده و با هماهنگی قضائی در دو عملیات جداگانه تعداد ۵ نفر را که ۳نفر از آنان ایرانی و ۲نفر اتباع خارجی بودند دستگیر کردند.

گلوانی گفت: متهمان در بازجوئی های پلیس به جرم خود معترف و تعداد ۲ جلد گذرنامه جعلی از نامبردگان کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خوی با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند خاطر نشان کرد شهروندان درصورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک را از طریق تماس با ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.