به گزارش کردپرس؛ فرماندار سرپلذهاب گفت: با وجود وزش باد شدید و سختی دسترسی به مناطق صعبالعبور، نیروهای آتشنشانی، منابع طبیعی، محیط زیست، گروههای مردمی و اهالی روستاها بهصورت مستمر در حال اطفای حریق هستند.
میرحسن رحیمی افزود: خودروهای آتشنشانی در دامنهها مشغول آبرسانی هستند، اما وزش باد شدید و صعبالعبور بودن منطقه، روند اطفای حریق را با دشواری و کندی مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه بارندگیهای مناسب سال جاری موجب افزایش پوشش گیاهی و در نتیجه گستردگی آتشسوزی شده است، تصریح کرد: همه دستگاههای اجرایی، گروههای مردمی و اهالی منطقه با تمام توان در حال مهار آتش هستند.
رحیمی تصریح کرد: در صورت کاهش شدت وزش باد، پیشبینی میشود این آتشسوزی طی چند ساعت آینده بهطور کامل مهار شود.
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