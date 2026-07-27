شهرداری ها سهم سه درصدی آموزش و پرورش را پرداخت کنند

به گزارش کرد پرس، علی اکبر ورمقانی در چهارمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان کردستان، گفت: همه شهرداری های استان موظف هستند همانند شهرداری های سنندج و قروه، سهم قانونی سه درصدی آموزش و پرورش از محل عوارض شهرداری ها را به موقع پرداخت کنند.

وی با اشاره به اهمیت شورای آموزش و پرورش، افزود: مصوبات این شورا باید در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی، کاربردی، اجرایی و نتیجه محور باشد تا بتواند در حل مسائل آموزشی استان نقش مؤثری ایفا کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با تأکید بر جایگاه آموزش و پرورش در توسعه کشور، اظهار کرد: نقش این نهاد در تربیت نیروی انسانی و ارتقای سرمایه اجتماعی بر کسی پوشیده نیست و مقاومت و پایداری کشور در برابر تهدیدها، جلوه ای از اهمیت دانش، آگاهی و نظام تعلیم و تربیت است.

ورمقانی همچنین با اشاره به نیاز استان به زیرساخت های مناسب آموزشی و فرهنگی، بر تکمیل اردوگاه وحدت سنندج تأکید کرد و آن را ظرفیتی مهم برای برگزاری برنامه های آموزشی، تربیتی و فرهنگی دانش آموزان استان دانست.

وی در ادامه از پرداخت تسهیلات اشتغال زایی به متقاضیان احداث مدارس غیردولتی استقبال کرد و خواستار پیگیری جدی آموزش و پرورش برای بهره گیری از این ظرفیت حمایتی شد.

معاون استاندار کردستان مقاوم سازی و بازسازی دیوار محوطه مدارس را از نیازهای مهم حوزه آموزش عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به دشواری ایجاد ردیف اعتباری جدید، باید از ظرفیت های قانونی موجود برای تأمین منابع مالی مورد نیاز این پروژه ها استفاده شود.