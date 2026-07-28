تامین ۳۱۶ ژنراتور و ۵۰۰ کپسول گاز برای خبازی های کردستان

به گزارش کرد پرس، ارسلان ازهاری در مراسم اجرای طرح مجهز کردن خبازی های شهرستان سنندج به ژنراتور برق و کپسول گاز مایع، گفت: تأمین سوخت و برق جایگزین برای خبازی ها با هدف تداوم فعالیت آن ها در شرایط اضطراری و هنگام قطعی برق یا گاز، یکی از برنامه های اولویت دار مدیریت استان بود که اجرا شد.

وی اظهار کرد: در همین راستا، ۱۴۰ واحد خبازی در شهرستان سنندج به کپسول گاز مایع و ۱۳۰ خبازی نیز به ژنراتور برق مجهز شده اند.

معاون اقتصادی استاندار کردستان در ادامه با اشاره به ارائه تسهیلات قرض الحسنه برای اولین بار در کشور جهت تامین تجهیزات مورد نیاز خبازی های استان، افزود: هدف از اجرای این طرح، جلوگیری از توقف فعالیت خبازی ها و استمرار تولید و عرضه نان در شرایط اضطراری است.

ازهاری با اشاره به اولویت بندی انجام شده برای تامین تجهیزات مورد نیاز خبازی ها، ادامه داد: با توجه به مصرف بیشتر نان لواش، تامین تجهیزات برای خبازی های تولیدکننده این نوع نان در اولویت قرار گرفته و در مراحل بعد، خبازی های سنگک و بربری نیز تجهیز خواهند شد.