به گزارش کردپرس، آری هرسین، مسئول شاخه چهارم حزب دمکرات کردستان در سلیمانیه، در گفت‌وگو با شبکه «روداو» اعلام کرد که نشست سران حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی برگزار خواهد شد.



وی گفت: «ادامه یافتن تأخیر در برگزاری این نشست، به اقلیم کردستان و منافع آن آسیب می‌رساند.»



هرسین برگزاری این نشست را خبری مثبت توصیف کرد و افزود که این دیدار، حزب دمکرات و اتحادیه میهنی را بیش از گذشته به یکدیگر نزدیک خواهد کرد.



او همچنین اظهار داشت که در صورت برگزاری نشست سران، فعال شدن دوباره پارلمان اقلیم کردستان به یک واقعیت تبدیل خواهد شد و بن‌بست سیاسی کنونی پایان می‌یابد.



مسئول شاخه چهارم حزب دمکرات در پایان با اشاره به روند مذاکرات میان دو حزب گفت: «اگر هفته گذشته فاصله میان ما و اتحادیه میهنی چهار کیلومتر بود، اکنون این فاصله به دو کیلومتر کاهش یافته است.»