٢ مرحله رهاسازی آب بخش کشاورزی از سد مهاباد انجام گرفت

به گزارش کردپرس، خالد رحمانی در گفت و گویی خبری اظهار کرد: این میزان رهاسازی بر اساس سهمیه تعیین‌شده برای بخش کشاورزی و در پاسخ به درخواست بهره‌برداران انجام شده و آب از طریق شبکه آبیاری و کانال‌های انتقال به مزارع و باغ‌های زیر پوشش سد هدایت شده است.

وی با بیان اینکه سهمیه بخش کشاورزی در سال زراعی جاری ۹۰ میلیون مترمکعب تعیین شده است، گفت: مرحله سوم رهاسازی آب از ۲۰ مردادماه آغاز خواهد شد و تا ۲۵ شهریور ادامه می‌یابد تا نیاز آبی محصولات زراعی و باغی در دوره اوج مصرف به شکل مطلوب تامین شود.

مدیر امور آب مهاباد با اشاره به وضعیت مناسب ذخیره آب سد مهاباد اظهار کرد: هم‌اکنون حجم آب موجود در مخزن این سد به حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از شرایط پایدار و مطلوبی برخوردار است و این موضوع امکان مدیریت بهتر منابع آب و برنامه‌ریزی برای تامین نیازهای مختلف را فراهم کرده است.

رحمانی ادامه داد: سال گذشته به دلیل کاهش بارندگی، افت محسوس حجم مخزن سد و تداوم خشکسالی، تنها یک مرحله رهاسازی آب با هدف جلوگیری از خشک شدن باغ‌های دشت شهرویران انجام شد اما امسال بهبود شرایط ذخایر آبی و مدیریت منابع، اجرای رهاسازی در چند مرحله را امکان‌پذیر کرده است.

وی با تاکید بر ضرورت مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی گفت: با وجود بهبود نسبی وضعیت مخزن سد، منابع آبی همچنان محدود است و کشاورزان باید با رعایت الگوی کشت، استفاده از روش‌های نوین آبیاری و مدیریت صحیح مصرف، در حفظ منابع آب و پایداری تولید محصولات کشاورزی مشارکت کنند.

مدیر امور آب مهاباد همچنین بیان کرد: مدیریت صحیح منابع آب و همکاری بهره‌برداران، نقش مهمی در تامین پایدار آب شرب، حفظ ذخایر سد و استمرار فعالیت‌های کشاورزی در منطقه دارد.