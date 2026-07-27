به گزارش کردپرس، روح‌الله محبوبی، بازرس کل قضایی استان، به همراه مدیرکل آموزش و پرورش، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان و رئیس انجمن پیمانکاران و با هدف بررسی مسائل و مشکلات مربوط به اجرای تعدادی از پروژه‌های نیمه‌تمام اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس بازدید کرد و ازنزدیک در جریان میزان پیشرفت عملیات عمرانی، وضعیت تأمین مصالح، روند اجرای تعهدات پیمانکاران، نحوه تخصیص و جذب اعتبارات عمرانی و زمان‌بندی تکمیل طرح‌ها قرار گرفت.

این بازدید با هدف بررسی آخرین وضعیت اجرایی پروژه‌ها، ارزیابی روند پیشرفت فیزیکی، شناسایی موانع موجود و پیگیری راهکارهای لازم برای تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از مدارس نیمه‌تمام پیش از آغاز سال تحصیلی جدید انجام شد.

روح‌الله محبوبی در این بازدید با اشاره به اهمیت توسعه فضاهای آموزشی استاندارد، اظهار کرد: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی از اولویت‌های مهم استان است و تمامی دستگاه‌های مسئول باید با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی، زمینه بهره‌برداری از این طرح‌ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم کنند.

وی با تأکید بر ضرورت جذب حداکثری اعتبارات عمرانی و لزوم هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع و تسریع در روند اجرای طرح‌ها افزود: جذب به‌موقع و کامل اعتبارات تخصیص‌یافته نقش تعیین‌کننده‌ای در تکمیل پروژه‌های آموزشی دارد و لازم است مدیران دستگاه‌های اجرایی با برنامه‌ریزی دقیق، از هدررفت منابع جلوگیری کرده و اعتبارات موجود را در مسیر تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار به کار گیرند.

بازرس کل قضایی استان همچنین بر نظارت مستمر بر روند اجرای پروژه‌ها، رعایت کیفیت ساخت، اجرای دقیق تعهدات پیمانکاران و تکمیل عملیات ساخت و تجهیز مدارس جهت بهره‌برداری به‌موقع از آنها تأکید کرد و گفت: فراهم کردن فضای آموزشی ایمن، استاندارد و مناسب برای دانش‌آموزان، از مهم‌ترین وظایف دستگاه‌های متولی است و بازرسی کل استان روند اجرای این پروژه‌ها را تا زمان تکمیل و بهره‌برداری نهایی به‌صورت مستمر رصد خواهد کرد.

در پایان مقرر شد جهت تسریع در اجرای پروژهای نیمه تمام مدارس ،موضوع جذب حداکثری اعتبارات عمرانی در شورای دستگاههای نظارتی استان مطرح و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شود.