نجات سه کارگر در حادثه سقوط بالابر

به گزارش کردپرس؛ عصر روز شنبه ۲۷ تیرماه، حادثه سقوط از ارتفاع سه کارگر ساختمانی درون یک بالابر در شهرک الهیه، به ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی اعلام شد.

بلافاصله پس از دریافت گزارش، نیروهای عملیاتی ایستگاه‌های شماره ۷ و ۸ به همراه تجهیزات لازم به محل حادثه اعزام شدند.

تیم‌های امدادی سازمان پس از رسیدن به محل، ضمن اجرای پروتکل‌های ایمنی و حراست از محیط حادثه جهت جلوگیری از آسیب‌های ثانویه، عملیات نجات را آغاز کردند و در مرحله بعد، مصدومان تحت نظارت تیم‌های امدادی، جهت انتقال فوری به مراکز درمانی در اختیار عوامل اورژانس قرار گرفتند.