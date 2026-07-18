۲۷ تیر ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۲

استاندار:

توسعه منطقه آزاد ماکو جایگاه ایران در کریدورهای بین‌المللی را ارتقا می دهد

توسعه منطقه آزاد ماکو جایگاه ایران در کریدورهای بین‌المللی را ارتقا می دهد

سرویس آذربایجان غربی- استاندار آذربایجان غربی با اشاره به ظرفیت‌های منطقه آزاد ماکو گفت: توسعه این منطقه نه تنها به رونق اقتصاد آذربایجان‌غربی، بلکه به تقویت تجارت خارجی کشور، افزایش صادرات، ایجاد اشتغال و و ارتقای جایگاه ایران در کریدورهای بین‌المللی منجر خواهد شد و مدیریت استان با تمام توان برای تحقق این هدف تلاش خواهد کرد.

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی امشب در جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان با اشاره به جایگاه ویژه مرز بازرگان به عنوان مهم‌ترین گذرگاه زمینی ایران به اروپا، افزود: مرز بازرگان باید با اجرای طرح جامع پایانه، توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای خدمات و افزایش امکانات، در شأن مردم و کشور تجهیز شود.

او همچنین با بیان اینکه در شرایط فعلی، تسهیل تجارت و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت استان است، خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌های مستقر در مرز موظف هستند با هماهنگی کامل، از هرگونه ایجاد مانع غیرضروری در مسیر مبادلات قانونی جلوگیری کرده و زمینه ورود روان کالا را فراهم کنند.

استاندار آذربایجان‌غربی به ظرفیت‌های قانونی تجارت مرزنشینان و مناطق آزاد نیز اشاره کرده و افزود: باید از ظرفیت‌های قانونی برای تأمین نیاز واحدهای تولیدی، حمایت از معیشت مرزنشینان و کنترل بازار استفاده شود.

رحمانی همچنین با تأکید بر اینکه امنیت اقتصادی و امنیت مرزها مکمل یکدیگر هستند، اضافه کرد: هر اقدامی که موجب اخلال در تأمین کالا، کندی خدمات یا نارضایتی مردم شود، با حساسیت پیگیری خواهد شد و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با روحیه جهادی و مسئولیت‌پذیری، موانع موجود را برطرف کنند و اجازه ندهند روند خدمات‌رسانی به مردم و فعالان اقتصادی با مشکل مواجه شود.

استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر نقش راهبردی مرزهای استان در شرایط کنونی کشور، گفت: تسهیل مبادلات مرزی، روان‌سازی ورود کالاهای مورد نیاز مردم و تکمیل زیرساخت‌های مرز بازرگان، امروز یک ضرورت ملی و از مطالبات مؤکد ریاست محترم جمهوری است.


 

کد مطلب 2797407

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