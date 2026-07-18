به گزارش کردپرس، رضا رحمانی امشب در جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان با اشاره به جایگاه ویژه مرز بازرگان به عنوان مهم‌ترین گذرگاه زمینی ایران به اروپا، افزود: مرز بازرگان باید با اجرای طرح جامع پایانه، توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای خدمات و افزایش امکانات، در شأن مردم و کشور تجهیز شود.



او همچنین با بیان اینکه در شرایط فعلی، تسهیل تجارت و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت استان است، خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌های مستقر در مرز موظف هستند با هماهنگی کامل، از هرگونه ایجاد مانع غیرضروری در مسیر مبادلات قانونی جلوگیری کرده و زمینه ورود روان کالا را فراهم کنند.



استاندار آذربایجان‌غربی به ظرفیت‌های قانونی تجارت مرزنشینان و مناطق آزاد نیز اشاره کرده و افزود: باید از ظرفیت‌های قانونی برای تأمین نیاز واحدهای تولیدی، حمایت از معیشت مرزنشینان و کنترل بازار استفاده شود.



رحمانی همچنین با تأکید بر اینکه امنیت اقتصادی و امنیت مرزها مکمل یکدیگر هستند، اضافه کرد: هر اقدامی که موجب اخلال در تأمین کالا، کندی خدمات یا نارضایتی مردم شود، با حساسیت پیگیری خواهد شد و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با روحیه جهادی و مسئولیت‌پذیری، موانع موجود را برطرف کنند و اجازه ندهند روند خدمات‌رسانی به مردم و فعالان اقتصادی با مشکل مواجه شود.

استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر نقش راهبردی مرزهای استان در شرایط کنونی کشور، گفت: تسهیل مبادلات مرزی، روان‌سازی ورود کالاهای مورد نیاز مردم و تکمیل زیرساخت‌های مرز بازرگان، امروز یک ضرورت ملی و از مطالبات مؤکد ریاست محترم جمهوری است.





