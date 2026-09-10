سرویس کردستان - مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه بیت المقدس کردستان با تأکید بر اهمیت رسانه در شرایط جنگ شناختی، گفت: اصحاب رسانه باید با روایتگری صحیح و تبیین واقعیت ها، از تحریف حوادث و اثرگذاری عملیات روانی دشمن بر افکار عمومی جلوگیری کنند.

به گزارش کرد پرس، حجت الاسلام طاها توکلی، در کارگاه آموزشی سواد رسانه ای، گفت: جهاد تبیین همواره با قید فوریت مطرح است، چرا که دشمن از حیله، نیرنگ و عملیات روانی دست نمی کشد و پیشگامان عرصه تبیین باید در برابر تحریف ها و سناریوهای دشمن ایستادگی کنند.

وی با تأکید بر ضرورت روایتگری رسانه ای، افزود: رسانه ها باید ابعاد مختلف حوادث و تحولات اخیر را به درستی برای افکار عمومی تبیین کنند؛ چراکه ممکن است با گذشت زمان، آثار و ابعاد جنگ های اخیر در ذهن جامعه کمرنگ شود.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه بیت المقدس کردستان، نصرت الهی، مقاومت، پشتیبانی مردم و کارآمدی ساختار حکمرانی را از عوامل مهم موفقیت جبهه مقاومت دانست و اظهار کرد: ثبات قدم و ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای دشمن، پشتوانه مهم این موفقیت ها بوده است.

حجت الاسلام توکلی با اشاره به ناکامی دشمن در دستیابی به اهداف راهبردی خود، ادامه داد: خطای محاسباتی درباره ماهیت محور مقاومت، تکیه بیش از حد بر قدرت مادی و سردرگمی در تصمیم گیری راهبردی از عوامل شکست دشمن است؛ زیرا مقاومت به یک گروه یا جغرافیای خاص محدود نمی شود و ریشه در باور و اراده انسان ها دارد.

وی یادآور شد: رسانه ها باید راوی حقیقت باشند و با ثبت و انتقال دقیق واقعیت ها، مانع تحمیل روایت دشمن بر افکار عمومی شوند؛ چراکه روایتگری صحیح، بخشی از جهاد تبیین و وظیفه ای تاریخی برای انتقال واقعیت ها به نسل های آینده است.

رسانه ها در تبیین حماسه شهدای کردستان نقش آفرین هستند

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فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان نیز در این کارگاه آموزشی، گفت: اصحاب رسانه افسران خط مقدم جنگ نرم و صدای مردم و مظلومان هستند و باید واقعیت های تحولات منطقه و جهان را برای افکار عمومی تبیین کنند.

سردار جمشید رضایی افزود: رسانه و فضای مجازی یکی از مؤلفه های مهم قدرت هر نظام است و رسانه های جمهوری اسلامی می توانند با وجود محدودیت های موجود، با تکیه بر ظرفیت انسانی، ایثار و فداکاری اصحاب رسانه در برابر هجمه رسانه ای دشمن نقش آفرینی کنند.

وی با تأکید بر اهمیت روشنگری رسانه ای، اظهار کرد: رسانه ها باید ضمن تبیین عملکرد قدرت های بزرگ و پیامدهای سیاست های آنان، دستاوردهای انقلاب اسلامی و نقش مردم در پیروزی و استمرار آن را نیز برای جامعه بازگو کنند.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان با اشاره به برگزاری دومین کنگره ملی پنج هزار و ۵۳۶ شهید کردستان، ادامه داد: شهدای استان برای دفاع از کشور، مردم و ارزش های انقلاب اسلامی جان خود را تقدیم کردند و اصحاب رسانه وظیفه دارند این حماسه ها و نقش مردم کردستان در دفاع از انقلاب و امنیت کشور را به درستی روایت کنند.

سردار رضایی یادآور شد: رسانه ها با اطلاع رسانی، جریان سازی و گفتمان سازی می توانند در تقویت وحدت، انسجام، امنیت و آرامش جامعه نقش مؤثری ایفا کنند و با انتقال صحیح واقعیت ها، زمینه افزایش آگاهی عمومی و مقابله با روایت سازی دشمن را فراهم سازند.