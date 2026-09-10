آغاز فعالیت گسترده قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار کردستان از شنبه

سرویس کردستان - نخستین جلسه قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار استان کردستان برگزار و مقرر شد تیم های نظارتی این قرارگاه از روز شنبه به صورت گسترده در سطح استان فعالیت خود را آغاز کنند. همچنین فرمانداران شهرستان ها موظف شدند حداکثر طی هفته آینده نسبت به تشکیل قرارگاه های شهرستانی اقدام کنند.

به گزارش کرد پرس، نخستین جلسه قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار استان با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار، معاون دادستان سنندج، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان و مدیران دستگاه های اجرایی عضو قرارگاه برگزار شد.

در این نشست، حسین رحیمیان، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان و دبیر قرارگاه، مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور درباره تشکیل قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار در استان ها را قرائت و ابعاد، الزامات و وظایف دستگاه های عضو را تشریح کرد.

وی همچنین توضیحات حقوقی لازم درباره نحوه فعالیت قرارگاه و مسئولیت دستگاه های عضو ارائه کرد. در ادامه، مدیران دستگاه های اجرایی حاضر در جلسه، دیدگاه ها، ظرفیت ها و پیشنهادهای خود را برای تقویت نظارت بر بازار و افزایش هماهنگی میان دستگاه های متولی مطرح کردند.

رحیمیان با قدردانی از دستگاه های اجرایی و ناظر بر بازار استان، اظهار کرد: دستگاه های مسئول و ناظر در سال های گذشته نیز در چارچوب وظایف قانونی، سیاست های کارگروه تنظیم بازار، کمیته اقدام مشترک و قرارگاه اقتصادی استان، حضور و فعالیت مستمر در بازار داشته اند و تشکیل این قرارگاه به معنای آغاز نظارت بر بازار نیست.

وی افزود: هدف از تشکیل قرارگاه، یکپارچه سازی و هماهنگی تیم های نظارتی، جلوگیری از موازی کاری، افزایش اثربخشی بازرسی ها و ایجاد فرماندهی واحد در حوزه نظارت بر بازار است تا اقدامات دستگاه های مختلف با انسجام و سرعت بیشتری انجام شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان همچنین با انتقاد از عدم حضور برخی مدیران کل دستگاه های اجرایی، با وجود تأکید بر حضور شخص مدیر در جلسات قرارگاه، از مدیرانی که با حضور مستقیم خود آمادگی شان را برای اجرای سیاست های قرارگاه اعلام کردند، قدردانی کرد.

در این جلسه، اعضای قرارگاه درباره نحوه اجرای برنامه نظارتی استان به توافق رسیدند و مصوب کردند فعالیت تیم های نظارتی از روز شنبه به صورت گسترده در سطح استان آغاز شود؛ اقدامی که با هدف افزایش حضور میدانی و محسوس تر شدن نظارت بر بازار انجام خواهد شد.

همچنین مقرر شد فرمانداران شهرستان های استان حداکثر طی هفته آینده نسبت به تشکیل قرارگاه های شهرستانی اقدام کنند و تیم های نظارتی شهرستان ها پس از تشکیل قرارگاه، بلافاصله فعالیت خود را در بازار آغاز کنند.

بر اساس مصوبات این نشست، تمامی دستگاه های عضو قرارگاه موظف شدند در صورت درخواست قرارگاه، خودرو، نیروی انسانی و سایر امکانات مورد نیاز را در حد لازم در اختیار تیم های نظارتی قرار دهند.

در این جلسه تأکید شد مصوبات قرارگاه برای دستگاه های اجرایی استان لازم الاجراست و در صورت عدم همکاری دستگاه ها یا اجرا نکردن مصوبات، مدیران مستنکف حسب مورد برای پیگیری قانونی به دادستانی معرفی خواهند شد.

بر اساس برنامه ابلاغی، بازرسی های قرارگاه طیف گسترده ای از واحدهای صنفی، تولیدی، خدماتی، درمانی و آموزشی را شامل خواهد شد و در عین حال، نظارت ها به صورت هدفمند و با اولویت مراکز حساس و اثرگذار بر معیشت مردم انجام می شود.

در همین راستا، انبارهای نگهداری کالاهای اساسی، واحدهای خبازی و مراکز عرضه کالاهای اساسی در اولویت برنامه های نظارتی قرار گرفته اند و با تخلفاتی از جمله احتکار، گران فروشی و کم فروشی، مطابق مقررات قانونی، برخورد قاطع و بدون اغماض خواهد شد.

قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار استان کردستان با هدف هماهنگی میان دستگاه های مسئول و ناظر، تمرکز ظرفیت های موجود و ارتقای سرعت و اثربخشی نظارت ها، فعالیت خود را در سطح استان دنبال خواهد کرد.