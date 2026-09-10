ادبیات کودک زمانی موفق است که نویسنده دنیای کودک را بشناسد

سرویس کردستان - نویسنده، مترجم و پژوهشگر ادبیات کودک و عضو شورای کتاب کودک ایران گفت: ادبیات کودک زمانی می تواند با جهان ذهنی و عاطفی کودکان ارتباط برقرار کند که نویسنده پیش از قلم زدن، دنیای کودک را بشناسد و به صدای او گوش دهد.

به گزارش کرد پرس، شهرام اقبال زاده در حاشیه حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب کردستان، اظهار کرد: ادبیات کودک صرفاً به معنای آموزش دادن به کودک نیست، بلکه یک فرآیند هم آموزی است؛ به این معنا که همان طور که به کودک می آموزیم، باید از او نیز بیاموزیم.

وی افزود: برای نوشتن درباره کودکان، نویسنده باید کودک شناس باشد و شناخت دنیای کودک بدون گفت وگو، شنیدن و تلاش برای درک جهان او امکان پذیر نیست.

این پژوهشگر حوزه ادبیات کودک با تأکید بر اهمیت ارتباط میان نویسنده و مخاطب کودک بیان کرد: رابطه نویسنده با کودک باید دوسویه باشد و در این رابطه، گفتن و شنیدن در کنار یکدیگر معنا پیدا می کنند.

اقبال زاده ادامه داد: نویسنده ادبیات کودک نمی تواند صرفاً از نگاه بزرگسالان درباره کودکان بنویسد، بلکه باید بتواند جهان ذهنی، عاطفی و تجربه زیسته کودک را بشناسد و با آن ارتباط برقرار کند.

آثار تألیفی کودک نیازمند توجه بیشتر است

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت آثار تألیفی و ترجمه ای در حوزه ادبیات کودک اشاره کرد و گفت: برخی آثار ارزشمند تألیفی در داخل کشور کمتر دیده می شوند، در حالی که آثار ترجمه ای به دلیل برخورداری از شناخت و تجربه گسترده تر از جهان کودک در عرصه بین المللی، گاهی با استقبال بیشتری مواجه می شوند.

این نویسنده و مترجم افزود: توجه به آثار تألیفی و ظرفیت های نویسندگان داخلی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا آثار ارزشمند تولیدشده در کشور فرصت بیشتری برای دیده شدن و ارتباط با مخاطبان پیدا کنند.

اقبال زاده همچنین از جبار شافعی زاده، نویسنده کردستانی حوزه کودک، یاد کرد و گفت: آثار این نویسنده به ۲ زبان کردی و فارسی منتشر شده و نخستین نوشته او نیز موفق به کسب جایزه شده است.

وی با اشاره به اهمیت توجه به ظرفیت های بومی در ادبیات کودک تأکید کرد: نویسندگان و آثار ارزشمند حوزه کودک در مناطق مختلف کشور ظرفیت های قابل توجهی دارند که باید زمینه معرفی و دیده شدن آنها در سطح ملی فراهم شود.