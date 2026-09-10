کردپرس
فرهنگ هورامان؛ منظومه ای از معماری، کشاورزی، زبان و همزیستی با طبیعت
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ ۰۸:۴۸ زمان مطالعه: 4 دقیقه (۰)
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فرهنگ هورامان؛ منظومه ای از معماری، کشاورزی، زبان و همزیستی با طبیعت

سرویس کردستان - فرماندار سنندج با تأکید بر اینکه فرهنگ هورامان فراتر از موسیقی و پوشش است، گفت: معماری، کشاورزی، زبان، ادبیات، محیط زیست و شیوه تعامل مردم این منطقه با طبیعت، بخش هایی از یک منظومه فرهنگی و اجتماعی ارزشمند است که ظرفیت معرفی در سطح ملی و جهانی را دارد.

به گزارش کرد پرس، غریب سجادی در بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب سنندج و حضور در نشست ویژه «هورامان» این نمایشگاه، کتاب را یکی از مهم ترین رویدادهای فرهنگی دانست و بر ضرورت توجه جدی تر به ظرفیت های فرهنگی، اجتماعی و تاریخی کردستان تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه نمایشگاه کتاب در کشورهای مختلف اظهار کرد: نمایشگاه بین المللی کتاب سنندج نیز یکی از رویدادهای مهم فرهنگی استان و شهر سنندج به شمار می رود و با وجود فشارهای اقتصادی و مشکلات معیشتی، استقبال مردم کردستان از این رویداد قابل توجه بوده است.

فرماندار سنندج افزود: این استقبال نشان می دهد کتاب و فرهنگ همچنان جایگاه مهمی در میان مردم دارد و مسائل اقتصادی نباید موجب کم رنگ شدن ضرورت سرمایه گذاری فرهنگی شود.

سجادی در ادامه با اشاره به برنامه های فرهنگی مرتبط با هورامان در نمایشگاه کتاب، ادامه داد: فرهنگ هورامان تنها به موسیقی و لباس محدود نمی شود، بلکه این منطقه در حوزه هایی همچون معماری، محیط زیست، کشاورزی، شیوه زندگی، ادبیات، تعاملات اجتماعی و نوع مواجهه انسان با طبیعت، تجربه ها و آموزه های ارزشمندی برای ارائه دارد.

وی فرهنگ هورامان را یک منظومه فرهنگی و اجتماعی دانست و یادآور شد: در حوزه محیط زیست، نمونه های ارزشمندی از دانش بومی مردم این منطقه وجود دارد؛ از جمله شیوه های سنتی حفاظت از ریشه و تنه درختان بلوط که بیانگر نوعی ارتباط تاریخی و همزیستی میان انسان و طبیعت است.

فرماندار سنندج همچنین معماری هورامان را نمونه ای قابل مطالعه از سازگاری انسان با محیط عنوان کرد و بیان کرد: معماری این منطقه صرفاً مجموعه ای از بناهای تاریخی و تصاویر زیبا نیست، بلکه در دل آن، شیوه ای از زندگی، سازگاری با شرایط سخت محیطی و الگوهای تعامل اجتماعی شکل گرفته است.

سجادی گفت: حتی پشت بام خانه های هورامان، در کنار کارکرد معماری، در شکل گیری روابط اجتماعی و تعریف حریم های خصوصی و عمومی نقش داشته اند و این ویژگی ها نشان می دهد معماری هورامان حاصل تجربه ای عمیق و تاریخی از زندگی اجتماعی است.

وی با اشاره به فرهنگ کشاورزی در هورامان نیز اظهار کرد: کشاورزی در این منطقه با وجود شرایط دشوار طبیعی و محدودیت های موجود انجام شده و مردم تلاش کرده اند با کمترین دستکاری در طبیعت، امکان آبادانی و بهره برداری از زمین را فراهم کنند؛ تجربه ای که می تواند در مباحث امروز توسعه پایدار و حفاظت از منابع طبیعی مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار سنندج با تأکید بر ظرفیت های ادبی و فرهنگی کردستان، افزود: شاعران و نویسندگان بزرگی در این منطقه حضور داشته اند که هر یک بخشی از سرچشمه های ادبی و فرهنگی این سرزمین را شکل داده اند و آثار و اندیشه های آنان ظرفیت معرفی و بهره گیری بیشتری دارد.

سجادی بر ضرورت معرفی و گسترش فرهنگ کردستان در سطح ملی و جهانی تأکید کرد و اظهار کرد: باید فرهنگ خود را به شکلی شایسته معرفی و گسترش دهیم، هویت فرهنگی خود را حفظ کنیم و در عین حال به فرهنگ های دیگر احترام بگذاریم.

وی همچنین تنوع زبانی را یک ظرفیت اجتماعی و فرهنگی دانست و ادامه داد: تنوع زبانی در کردستان نشانه غنای فرهنگی است و باید آن را فرصت دانست، نه تهدید. زبان هورامی نیز بخشی از این تنوع و سرمایه فرهنگی منطقه است و حفظ و معرفی آن می تواند به تقویت هویت فرهنگی و ارتباط میان نسل ها کمک کند.

فرماندار سنندج یادآور شد: توجه به فرهنگ صرفاً به برگزاری برنامه های مناسبتی محدود نمی شود، بلکه شناخت شیوه زندگی، دانش بومی، زبان، ادبیات، معماری، محیط زیست و تجربه تاریخی مردم، بخش جدایی ناپذیر فرهنگ هر منطقه است و کردستان از این منظر ظرفیت های ارزشمندی برای معرفی در سطح کشور و جهان دارد.

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