اجرای مصوبات سفر رئیس جمهور به کردستان با جدیت پیگیری می شود

سرویس کردستان - مدیرکل نظارت و امور استان های معاونت اجرایی رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای مصوبات سفر رئیس جمهور به کردستان، گفت: روند پیشرفت پروژه های مصوب، رفع موانع طرح های نیمه تمام و حمایت از واحدهای تولیدی استان به صورت میدانی در حال پیگیری است.

به گزارش کرد پرس، مدیرکل نظارت و امور استان های معاونت اجرایی رئیس جمهور به همراه فرماندار سنندج و جمعی از مسئولان، با حضور در چند طرح عمرانی و واحد تولیدی شهرستان سنندج، روند اجرای مصوبات سفر رئیس جمهور به کردستان و مسائل و موانع پیش روی پروژه های مهم این شهرستان را بررسی کرد.

در جریان این بازدید، تالار فرهنگ سنندج به عنوان یکی از پروژه های مهم و نیمه تمام شهرستان مورد بررسی قرار گرفت. این پروژه در جریان سفر رئیس جمهور به استان کردستان از محل مصوبات سفر، ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده است و در این بازدید، روند تخصیص و هزینه کرد اعتبارات، میزان پیشرفت پروژه و همچنین موانع موجود در مسیر تکمیل آن مورد پیگیری قرار گرفت.

در این بررسی بر ضرورت تعیین تکلیف مسائل باقی مانده پروژه و استفاده مؤثر از اعتبارات اختصاص یافته برای تسریع در روند تکمیل تالار فرهنگ سنندج تأکید شد تا این طرح فرهنگی هرچه سریع تر به مرحله بهره برداری برسد.

در ادامه این برنامه، مشکلات یکی از واحدهای مهم تولید آرد شهرستان سنندج نیز مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نقش این کارخانه در تولید و تأمین یکی از کالاهای اساسی و استراتژیک، مسائل و موانع پیش روی فعالیت آن بررسی و بر ضرورت رفع مشکلات و تأمین تسهیلات مورد نیاز برای تداوم و تقویت فعالیت این واحد تولیدی تأکید شد.

در جریان این بازدید عنوان شد که واحدهای تولید آرد، علاوه بر نقش مستقیم در تأمین نیازهای اساسی مردم و تقویت امنیت غذایی، از منظر پدافند غیرعامل نیز دارای اهمیت هستند و استمرار فعالیت آنها باید مورد توجه جدی دستگاه های مسئول قرار گیرد.

بر همین اساس، بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی فعال در این حوزه، رفع موانع موجود، تسهیل فرآیند تأمین منابع مالی و فراهم کردن زمینه برای استمرار تولید تأکید شد تا مشکلات این واحدها به موضوعی برای کاهش ظرفیت تولید و تأمین کالاهای اساسی تبدیل نشود.

در بخش دیگری از این برنامه، وضعیت پروژه کریدور بزرگراهی غرب کشور در محدوده شهرستان سنندج مورد بازدید و بررسی قرار گرفت. این پروژه به دلیل نقش آن در توسعه زیرساخت های حمل ونقل منطقه، کاهش بار ترافیکی، ارتقای ایمنی تردد و کاهش سوانح جاده ای از طرح های مهم زیرساختی استان کردستان به شمار می رود.

در جریان این بازدید، آخرین وضعیت اجرای پروژه و موانع موجود بر سر راه تکمیل بخش های مربوط به شهرستان سنندج بررسی شد و بر ضرورت تأمین و تزریق اعتبارات مورد نیاز برای تسریع در روند اجرای آن تأکید شد.

همچنین با اشاره به وجود نقاط حادثه خیز در مسیرهای مرتبط با کریدور در محدوده شهرستان سنندج، بر ضرورت پیش بینی اعتبارات ویژه برای این پروژه و توجه جدی به موضوع ایمن سازی مسیرها و رفع نقاط حادثه خیز تأکید شد.

مسئولان حاضر در این بازدید همچنین بر این موضوع تأکید کردند که تسریع در اجرای پروژه های زیرساختی، علاوه بر کمک به توسعه اقتصادی و عمرانی شهرستان، می تواند نقش مؤثری در کاهش مشکلات ترافیکی، افزایش ایمنی جاده ها و ارتقای کیفیت خدمات به مردم داشته باشد.

در مجموع، در جریان این بازدیدها، تسریع در اجرای مصوبات سفر رئیس جمهور به کردستان، رفع موانع پروژه های نیمه تمام، حمایت از واحدهای تولیدی، تأمین تسهیلات مورد نیاز بخش تولید و اختصاص اعتبارات متناسب با اهمیت طرح های زیرساختی شهرستان سنندج مورد تأکید قرار گرفت.