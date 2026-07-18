دعوت مربی کردستانی به اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال بانوان

به گزارش کرد پرس، بر اساس اعلام فدراسیون فوتبال، اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال بانوان کشور از ۲۵ تا ۲۹ تیرماه به میزبانی مجموعه فرهنگی ورزشی اتحاد تهران برگزار می شود.

در این مرحله از اردو، ۲۸ بازیکن به همراه جمعی از مربیان دعوت شده اند که «سمیه احمدی» به عنوان مربی، نماینده استان کردستان در کادر فنی این اردو خواهد بود.

این اردو با هدف ارزیابی توانمندی بازیکنان و انتخاب نفرات برتر برای حضور در ترکیب نهایی تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال بانوان برگزار می شود و دعوت شدگان طی پنج روز زیر نظر کادر فنی در برنامه های تمرینی و آماده سازی شرکت خواهند کرد.