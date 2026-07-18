درجه یخچال الکترواستیل یکی از مهم‌ ترین عوامل در حفظ تازگی و کیفیت مواد غذایی است. اگر دمای یخچال به‌ درستی تنظیم نشود، علاوه بر فاسد شدن مواد غذایی، ممکن است فشار زیادی به موتور دستگاه وارد شده و عمر مفید آن کاهش پیدا کند. به همین دلیل توصیه می‌ شود برای افزایش طول عمر دستگاه، همواره دمای یخچال را به‌ صورت صحیح تنظیم کنید. همچنین در صورت بروز هرگونه مشکل، می‌ توانید از خدمات تعمیرات یخچال الکترواستیل استفاده کنید تا ایراد دستگاه توسط متخصصان بررسی و برطرف شود.

نکته مهم این است که دمای مناسب یخچال در فصل تابستان و زمستان یکسان نیست و با تغییر دمای محیط باید تنظیمات دستگاه نیز تغییر کند. در ادامه، بهترین درجه دمای یخچال الکترواستیل و نحوه تنظیم آن را بررسی خواهیم کرد.

درجه دمای مناسب یخچال الکترواستیل در فصل تابستان و زمستان

تنظیم دمای یخچال به عواملی مانند مدل دستگاه، دمای محیط و فصل سال بستگی دارد. با این حال، به‌ طور کلی دمای استاندارد یخچال 3 درجه سانتی‌ گراد و دمای استاندارد فریزر 18- درجه سانتی‌ گراد است. با تغییر فصل، بهتر است دمای دستگاه نیز مطابق شرایط محیط تنظیم شود.

فصل تابستان : دمای یخچال 2 درجه سانتی‌ گراد و دمای فریزر 19- درجه سانتی‌ گراد

دمای یخچال و دمای فریزر فصل زمستان : دمای یخچال 4 درجه سانتی‌ گراد و دمای فریزر 16- درجه سانتی‌ گراد

دمای یخچال و دمای فریزر فصل‌ های معتدل سال: دمای یخچال 3 درجه سانتی‌ گراد و دمای فریزر 18- درجه سانتی‌گ راد

روش‌ های تنظیم دمای یخچال الکترواستیل

تنظیم دمای یخچال الکترواستیل قدیمی

در مدل‌ های قدیمی، تنظیم دما از طریق ولوم انجام می‌ شود. کافی است ولوم تنظیم دما را بچرخانید. هرچه عدد انتخاب‌ شده بالاتر باشد، سرمای بیشتری تولید شده و دمای داخل یخچال کاهش پیدا می‌ کند.

تنظیم دمای یخچال الکترواستیل دیجیتالی (لمسی)

در مدل‌ های دیجیتالی، برای تنظیم دمای یخچال کافی است دکمه Fridge Temp را فشار دهید و با استفاده از کلید های + و − دمای موردنظر را انتخاب کنید. برای تنظیم دمای فریزر نیز از دکمه Freezer Temp استفاده کرده و مقدار دلخواه را تنظیم نمایید.

تنظیم دمای یخچال ساید بای ساید الکترواستیل

در یخچال‌ های ساید بای ساید الکترواستیل نیز تنظیم دما مشابه مدل‌ های دیجیتالی انجام می‌ شود و از طریق پنل لمسی می‌ توانید دمای یخچال و فریزر را به‌ صورت جداگانه تنظیم کنید.

تنظیم دمای یخچال الکترواستیل بدون برفک

برای تنظیم دمای مدل‌ های بدون برفک، ابتدا وارد پنل تنظیمات دستگاه شوید. سپس دمای موردنظر را با استفاده از دکمه‌ های + و − انتخاب کرده و در پایان تنظیمات را تأیید کنید تا تغییرات ذخیره شوند.

علت تنظیم نشدن درجه یخچال الکترواستیل چیست؟

گاهی با وجود تغییر تنظیمات، دمای یخچال تغییر نمی‌ کند. این مشکل می‌ تواند دلایل مختلفی داشته باشد که مهم‌ ترین آن‌ ها عبارت‌ اند از:

خرابی برد الکترونیکی : معیوب بودن برد باعث اختلال در عملکرد سیستم کنترل دما می‌ شود.

معیوب بودن برد باعث اختلال در عملکرد سیستم کنترل دما می‌ شود. خرابی لاستیک دور درب : بسته نشدن کامل درب موجب ورود هوای گرم و افزایش دمای داخل یخچال خواهد شد.

بسته نشدن کامل درب موجب ورود هوای گرم و افزایش دمای داخل یخچال خواهد شد. نشت گاز مبرد : کاهش گاز خنک‌ کننده باعث افت سرمایش و اختلال در تنظیم دما می‌ شود.

کاهش گاز خنک‌ کننده باعث افت سرمایش و اختلال در تنظیم دما می‌ شود. خرابی کمپرسور : کمپرسور وظیفه تولید سرما را برعهده دارد و خرابی آن عملکرد یخچال را مختل می‌ کند.

کمپرسور وظیفه تولید سرما را برعهده دارد و خرابی آن عملکرد یخچال را مختل می‌ کند. نوسانات برق: نوسان ولتاژ می‌ تواند باعث اختلال در عملکرد برد و سیستم سرمایشی دستگاه شود.

نکات مهم برای تنظیم دمای یخچال الکترواستیل

از وجود فضای مناسب برای گردش هوا در داخل یخچال و فریزر اطمینان حاصل کنید.

از باز و بسته کردن مداوم درب یخچال خودداری کنید.

یخچال را در محلی با تهویه مناسب و دور از منابع گرمایی مانند اجاق گاز یا نور مستقیم خورشید قرار دهید.

از قرار دادن غذای داغ داخل یخچال خودداری کنید، زیرا باعث افزایش دمای داخلی و فشار بیشتر به کمپرسور می‌ شود.

دمای یخچال را متناسب با فصل و میزان مواد غذایی داخل دستگاه تنظیم کنید.

تنظیم دمای یخچال های الکترواستیل که در دو مدل صنعتی و خانگی دارند کار پیچیده ای نیست اما اگر در شرایطی قرار داشتید که نیازمند به متخصص بود حتما از متخصصین کمک بگیرید تا دچار ضررهای بزرگتر نشود چرا که به عنوان مثال تعمیر یخچال صنعتی اصلا توسط صاحب یخچال امکان پذیر نیست و با توجه به کمبود قطعات ممکن است آسیبی به قطعه ای دیگر وارد شود که تعمیر آن هزینه بر شود.