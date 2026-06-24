کُردهای بومی عفرین باید اداره این منطقه را در دست بگیرند

به گزارش کردپرس، «ابراهیم شیخو» سخنگوی مشترک سازمان حقوق بشر عفرین در سخنانی با اشاره به پایان روند بازگشت آوارگان عفرینی اعلام کرد: «ما خواهان آن هستیم که کُردهای عفرین خود منطقه را اداره کنند. همچنین گروه‌های مسلح و خانواده‌هایشان باید از عفرین خارج شوند.»

به نوشته آژانس خبری مزوپوتامیا، پس از حملات ترکیه به عفرین در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۸، حدود ۳۰۰ هزار نفر ناچار شدند سرزمین‌های خود را ترک کنند. در طول هشت سال گذشته، هزاران نفر از اعضای گروه‌های مسلح عرب و خانواده‌های آنان از شهرهای مختلف سوریه در عفرین اسکان داده شدند. در حالی که تغییرات جدی در بافت جمعیتی این منطقه ایجاد شده بود، در چارچوب توافقی که در ۲۹ ژانویه میان نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و دولت موقت دمشق به دست آمد، درباره بازگشت آوارگان نیز توافق حاصل شد.

در چارچوب این توافق، نخستین گروه متشکل از ۴۰۰ خانواده در ۹ مارس از حسکه و مناطق اطراف آن در منطقه جزیره به سوی عفرین حرکت کرد. آخرین گروه نیز در ۱۰ ژوئن به عفرین بازگشت. در مجموع ۸ هزار و ۷۲۰ خانواده به عفرین بازگشته‌اند.

«ابراهیم شیخو» سخنگوی مشترک سازمان حقوق بشر عفرین، درباره وضعیت شهروندانی که به عفرین بازگشته‌اند، توضیحاتی ارائه داد.

ابراهیم شیخو با بیان اینکه بازگشت‌های برنامه‌ریزی‌شده در چارچوب توافق ۲۹ ژانویه به پایان رسیده است، گفت با آخرین موج بازگشت‌ها، حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد افرادی که در سال ۲۰۱۸ از عفرین مهاجرت کرده بودند، به منطقه بازگشته‌اند. ابراهیم شیخو افزود همه عفرینی‌های ساکن قامشلو، حسکه و کوبانی به عفرین بازگشته‌اند و تنها برخی خانواده‌های عفرینی که به صورت پراکنده در مناطق دیگر زندگی می‌کنند، به انتخاب خود بازنگشته‌اند و در وضعیت پناهندگی نیز قرار ندارند.

شیخو با اشاره به مشکلات ناشی از حضور گروه‌های مسلح عرب و خانواده‌های آنان که طی سال‌های گذشته در عفرین اسکان داده شده‌اند، گفت: «در جریان بازگشت‌ها، برخی شهروندان توانستند به روستاها، زمین‌ها و خانه‌های خود بازگردند. اما در برخی موارد، عرب‌هایی که پیش‌تر به این مناطق آورده شده بودند، در خانه‌ها و زمین‌های آنان ساکن شده‌اند. این افراد برای بازگشت صاحبان اصلی املاک، مشکلات مختلفی ایجاد می‌کنند. برای نمونه، برخی از آنان برای تخلیه خانه‌هایی که اشغال کرده‌اند، درخواست پول می‌کنند. این مبلغ گاهی تا ۵ هزار دلار می‌رسد. برخی دیگر نیز اعلام می‌کنند که تحت هیچ شرایطی خانه‌ها را تخلیه نخواهند کرد و آن‌ها را به صاحبانشان بازنمی‌گردانند. بیشتر این موارد مربوط به عرب‌های منطقه دِیرا است. همچنین عرب‌هایی که از شمال حلب آمده‌اند، همچنان در عفرین زندگی می‌کنند و شمار آنان به حدود ۲۰ درصد می‌رسد.»

فعالیت‌های گروه‌های مسلح

سخنگوی مشترک سازمان حقوق بشر عفرین با اشاره به اینکه گروه‌های مسلح پس از تسلط بر عفرین نهادی به نام «کمیته اقتصادی» تشکیل داده بودند، گفت از طریق این کمیته اموال مردم مصادره شده است اما پس از سقوط حکومت بشار اسد، این کمیته عملاً منحل شد.

او ادامه داد: «پس از بازگشت شهروندان عفرینی، برخی افراد همچنان با نام این کمیته اموال مردم را مصادره می‌کنند. این مشکل به‌ویژه در شهرستان راجو که در شمال غربی عفرین قرار دارد و از طریق خط آهن به ترکیه متصل است، بیشتر مشاهده می‌شود.»

ابراهیم شیخو با اشاره به تغییر شرایط عفرین پس از سقوط حکومت اسد تصریح کرد: «با این حال، به دلیل حضور برخی گروه‌های مسلح که همچنان در عفرین باقی مانده‌اند، مشکلات امنیتی ادامه دارد. اخیراً در یکی از روستاهای شهرستان شیه، کدخدای روستا کشته شد. همچنین سرقت‌هایی توسط گروه‌های ۳ تا ۴ نفره با لباس نظامی صورت می‌گیرد. دولت اعلام می‌کند این افراد عضو نیروهای وابسته به آن نیستند و هیچ ارتباطی با آنان ندارد. درباره این حوادث تحقیقاتی انجام می‌شود، اما نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. به‌ویژه گروه‌های مسلحی که در ساختار مدیریت عفرین ادغام شده‌اند، روزها با لباس رسمی حکومت فعالیت می‌کنند و شب‌ها به سرقت و فعالیت‌های باندی روی می‌آورند.»

گروه‌های مسلح و خانواده‌هایشان از عفرین خارج شوند

شیخو با یادآوری بندی از توافق ۲۹ ژانویه مبنی بر اینکه اداره عفرین باید در دست خود عفرینی‌ها باشد، گفت: «اما در حال حاضر تمامی مراکز راهبردی و مدیریتی عفرین در اختیار عرب‌ها قرار دارد. تعداد اندکی کُرد نیز حضور دارند، اما آن‌ها کُردهای عفرینی نیستند، بلکه از روستاهای الباب آمده‌اند. تنها در برخی سمت‌های کوچک مانند دهیاری‌ها و مسئولیت‌های محلی به کُردهای عفرینی جای داده می‌شود.»

ابراهیم شیخو در پایان به مطالبات مردم عفرین اشاره کرد و خاطرنشان کرد: «ما به عنوان مردم عفرین خواسته‌های روشنی داریم. می‌خواهیم دولت دمشق حقوق مردم کُرد را به رسمیت بشناسد. خواهان آن هستیم که کُردهای عفرین خود اداره منطقه را در دست بگیرند. گروه‌های مسلح و خانواده‌هایشان باید از عفرین خارج شوند. همچنین باید شرایطی فراهم شود که مردم عفرین بتوانند در امنیت زندگی کنند.»