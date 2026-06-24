کُردهای بومی عفرین باید اداره این منطقه را در دست بگیرند

سرویس سوریه - سخنگوی مشترک سازمان حقوق بشر عفرین با اعلام پایان روند بازگشت آوارگان این منطقه، ضمن اشاره به بازگشت بخش عمده مهاجران سال ۲۰۱۸، خواستار واگذاری مدیریت عفرین به کُردهای بومی عفرین و خروج گروههای مسلح و خانوادههایشان از این منطقه شد.
به گزارش کردپرس، «ابراهیم شیخو» سخنگوی مشترک سازمان حقوق بشر عفرین در سخنانی با اشاره به پایان روند بازگشت آوارگان عفرینی اعلام کرد: «ما خواهان آن هستیم که کُردهای عفرین خود منطقه را اداره کنند. همچنین گروههای مسلح و خانوادههایشان باید از عفرین خارج شوند.»
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