خام فروشی گیاهان دارویی در کردستان باید به زنجیره ارزش تبدیل شود

به گزارش کرد پرس، سعدی نقشبندی در نشست تخصصی توسعه زنجیره ارزش گیاهان دارویی در سنندج، گفت: استان کردستان با برخورداری از تنوع زیستی و اقلیم مناسب، ظرفیت های کم نظیری در حوزه گیاهان دارویی دارد و مراتع غنی منطقه سارال از ذخایر راهبردی کشور در این بخش به شمار می رود.

وی افزود: بهره برداری اصولی، علمی و مبتنی بر دانش از این ظرفیت ها می تواند ضمن ارتقای معیشت بهره برداران، زمینه توسعه پایدار بخش کشاورزی استان را فراهم کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با تأکید بر ضرورت انتقال دانش فنی به عرصه تولید، اظهار کرد: هدف سازمان، گذار از کشت سنتی و خام فروشی به سمت تولید صنعتی، توسعه صنایع فرآوری و بسته بندی در داخل استان است.

نقشبندی تعامل با مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور و استفاده از ظرفیت علمی محققان و نخبگان را از برنامه های این سازمان عنوان کرد و ادامه داد: استانداردسازی تولید و ارتقای کیفیت گیاهان دارویی، زمینه حضور مؤثر محصولات استان در بازارهای ملی و بین المللی را فراهم می کند.

وی توسعه کشت گیاهان دارویی را راهکاری برای احیای اراضی کم بازده، حفظ منابع طبیعی، مدیریت بهینه مصرف آب و ایجاد اشتغال پایدار دانست و یادآور شد: سازمان جهاد کشاورزی استان در زمینه تسهیل صدور مجوزها، تأمین نهاده های تخصصی و حمایت از زنجیره های تولید، از سرمایه گذاران و فعالان این حوزه حمایت خواهد کرد.

در این نشست که با حضور نمایندگان اتحادیه انجمن های گیاهان دارویی کشور، اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، محققان و فعالان گروه های پیشران برگزار شد، راهکارهای توسعه زنجیره ارزش گیاهان دارویی، ایجاد پایلوت های تحقیقاتی و ترویجی در مناطق مستعد استان و نقش بخش خصوصی در تکمیل زنجیره تولید و فرآوری این محصولات بررسی شد.