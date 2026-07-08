دریافت هرگونه وجه خارج از شهریه مصوب در مدارس کردستان تخلف است

به گزارش کرد پرس، یاسرعلی پناه در دومین نشست شورای هماهنگی مؤسسان مدارس غیردولتی استان در سال جاری، بر اجرای دقیق قوانین و مقررات در راستای ارتقای کیفیت آموزشی و افزایش رضایت مندی خانواده ها تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت رعایت چارچوب قانونی سرانه ها توسط مؤسسان، افزود: شفاف سازی فرآیند دریافت شهریه، اطلاع رسانی دقیق به اولیا و انعقاد قرارداد شهریه بر اساس نرخ های اعلامی، از الزامات مهم فعالیت مدارس غیردولتی است.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی استان کردستان همچنین بر اهمیت برگزاری دوره های ضمن خدمت برای شاغلان مدارس غیردولتی تأکید کرد و اظهار کرد: این دوره ها با هدف بروزرسانی دانش و مهارت های حرفه ای معلمان و کادر آموزشی برگزار می شود و در ارتقای کیفیت آموزش مؤثر است.

علی پناه شورای هماهنگی مؤسسان را بازوی مشورتی و نظارتی مهم در حوزه مدارس غیردولتی دانست و ادامه داد: این شورا در انعکاس مسائل مدارس، نظارت بر شهریه ها، برگزاری دوره های توانمندسازی و پیگیری حقوق و بیمه شاغلان نقش مؤثری دارد.

وی به اجرای برنامه های پروژه مهر در مدارس غیردولتی اشاره کرد و یادآور شد: سازماندهی نیروی انسانی، آماده سازی فضاهای آموزشی، نظارت و ارزیابی، کیفیت بخشی آموزشی و ارتباط با اولیا از محورهای اصلی این برنامه است تا مدارس با آمادگی کامل به استقبال سال تحصیلی جدید بروند.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی استان کردستان با اشاره به فعالیت ۲۷۵ مدرسه غیردولتی در استان، بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۲۵ هزار و ۷۰۰ دانش آموز در این مدارس مشغول به تحصیل هستند، همچنین حدود ۱۵ هزار نفر در مدارس و کودکستان های غیردولتی استان فعالیت دارند که این مراکز علاوه بر نقش آموزشی، در ایجاد اشتغال نیز سهم قابل توجهی دارند.