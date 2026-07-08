۱۷ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۳

دریافت هرگونه وجه خارج از شهریه مصوب در مدارس کردستان تخلف است

دریافت هرگونه وجه خارج از شهریه مصوب در مدارس کردستان تخلف است

سرویس کردستان - رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان با تأکید بر رعایت دقیق ضوابط قانونی در مدارس غیردولتی، گفت: دریافت هرگونه وجه خارج از شهریه مصوب تخلف است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

به گزارش کرد پرس، یاسرعلی پناه در دومین نشست شورای هماهنگی مؤسسان مدارس غیردولتی استان در سال جاری، بر اجرای دقیق قوانین و مقررات در راستای ارتقای کیفیت آموزشی و افزایش رضایت مندی خانواده ها تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت رعایت چارچوب قانونی سرانه ها توسط مؤسسان، افزود: شفاف سازی فرآیند دریافت شهریه، اطلاع رسانی دقیق به اولیا و انعقاد قرارداد شهریه بر اساس نرخ های اعلامی، از الزامات مهم فعالیت مدارس غیردولتی است.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی استان کردستان همچنین بر اهمیت برگزاری دوره های ضمن خدمت برای شاغلان مدارس غیردولتی تأکید کرد و اظهار کرد: این دوره ها با هدف بروزرسانی دانش و مهارت های حرفه ای معلمان و کادر آموزشی برگزار می شود و در ارتقای کیفیت آموزش مؤثر است.

علی پناه شورای هماهنگی مؤسسان را بازوی مشورتی و نظارتی مهم در حوزه مدارس غیردولتی دانست و ادامه داد: این شورا در انعکاس مسائل مدارس، نظارت بر شهریه ها، برگزاری دوره های توانمندسازی و پیگیری حقوق و بیمه شاغلان نقش مؤثری دارد.

وی به اجرای برنامه های پروژه مهر در مدارس غیردولتی اشاره کرد و یادآور شد: سازماندهی نیروی انسانی، آماده سازی فضاهای آموزشی، نظارت و ارزیابی، کیفیت بخشی آموزشی و ارتباط با اولیا از محورهای اصلی این برنامه است تا مدارس با آمادگی کامل به استقبال سال تحصیلی جدید بروند.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی استان کردستان با اشاره به فعالیت ۲۷۵ مدرسه غیردولتی در استان، بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۲۵ هزار و ۷۰۰ دانش آموز در این مدارس مشغول به تحصیل هستند، همچنین حدود ۱۵ هزار نفر در مدارس و کودکستان های غیردولتی استان فعالیت دارند که این مراکز علاوه بر نقش آموزشی، در ایجاد اشتغال نیز سهم قابل توجهی دارند.

کد مطلب 2797104

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