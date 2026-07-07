۱۶ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۲

قاچاق ۱۶۴ رأس گوسفند در سنندج با حکم تعزیرات به جریمه ۲۱ میلیارد ریالی ختم شد

قاچاق ۱۶۴ رأس گوسفند در سنندج با حکم تعزیرات به جریمه ۲۱ میلیارد ریالی ختم شد

سرویس کردستان - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان از محکومیت یک قاچاقچی دام به پرداخت ۲۱ میلیارد ریال جزای نقدی خبر داد.

حسین رحیمیان در گفت و گو با خبرنگار کرد پرس، گفت: پرونده قاچاق ۱۶۴ رأس گوسفند به ارزش ۲۱ میلیارد ریال در شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان سنندج مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی مستندات و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی از سوی متهم، شعبه رسیدگی کننده اتهام قاچاق را محرز دانست و حکم به پرداخت ۲۱ میلیارد ریال جریمه صادر کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان اظهار کرد: این محموله توسط مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی در محور سنندج ـ کامیاران و از داخل یک دستگاه کامیون کشف و ضبط شد و پس از تشکیل پرونده، برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

کد مطلب 2797071

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha