قاچاق ۱۶۴ رأس گوسفند در سنندج با حکم تعزیرات به جریمه ۲۱ میلیارد ریالی ختم شد

حسین رحیمیان در گفت و گو با خبرنگار کرد پرس، گفت: پرونده قاچاق ۱۶۴ رأس گوسفند به ارزش ۲۱ میلیارد ریال در شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان سنندج مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی مستندات و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی از سوی متهم، شعبه رسیدگی کننده اتهام قاچاق را محرز دانست و حکم به پرداخت ۲۱ میلیارد ریال جریمه صادر کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان اظهار کرد: این محموله توسط مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی در محور سنندج ـ کامیاران و از داخل یک دستگاه کامیون کشف و ضبط شد و پس از تشکیل پرونده، برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.