سرویس آذربایجان غربی- سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امروز در رأس هیئتی از معاونان و مدیران این وزارتخانه وارد فرودگاه ارومیه شد و مورد استقبال رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی قرار گرفت.

به گزارش کردپرس، صالحی‌امیری در این سفر ضمن بازدید از چند طرح و پروژه حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری، در مهم‌ترین برنامه این سفر در شهرستان خوی، در آیین افتتاح بارگاه شمس تبریزی حضور خواهد یافت که در امتداد توجه به ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و عرفانی منطقه و تقویت جایگاه خوی در نقشه گردشگری فرهنگی کشور برگزار می‌شود.



رویدادی فرهنگی و تاریخی که با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و جمع بزرگی از سفرا و چهره‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی، رسانه‌ای و شخصیت‌های مرتبط با شمس تبریزی از داخل و خارج کشور همراه خواهد بود.

این آیین خوی را به کانون توجه فرهنگ‌دوستان و علاقه‌مندان به اندیشه و میراث شمس تبریزی تبدیل کرده و فصل تازه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری آذربایجان‌غربی در سطح ملی و بین‌المللی رقم خواهد زد/.