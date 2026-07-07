اقلیم کردستان بر پایبندی به توافق امنیتی عراق و ایران تأکید کرد

به گزارش کردپرس، هیأتی امنیتی از اقلیم کردستان به ریاست ریبر احمد، وزیر داخله اقلیم، در بغداد با قاسم عبودی، مشاور جدید امنیت ملی عراق، دیدار کرد.

براساس بیانیه‌های منتشرشده از سوی نهاد امنیت ملی عراق و وزارت داخله اقلیم کردستان، محور اصلی این دیدار بررسی روند اجرای توافق امنیتی میان عراق و ایران بود؛ توافقی که در پی آن، دولت اقلیم کردستان احزاب کرد مخالف ایرانی را ملزم به تخلیه اردوگاه‌های خود کرد.

وزارت داخله اقلیم کردستان اعلام کرد که دو طرف بر سازوکارها و راه‌های اجرای توافقنامه امنیتی مشترک میان جمهوری عراق و جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند و بر پایبندی تمامی طرف‌ها به مفاد این توافق برای حفاظت از مرزهای مشترک و جلوگیری از هرگونه تخلفی که امنیت منطقه را تهدید کند، اتفاق نظر داشتند.