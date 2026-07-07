آغاز خرید تضمینی گندم در کردستان/پیش بینی خرید ۷۰۰ هزار تن محصول

به گزارش کرد پرس، سعدی نقشبندی با اشاره به فعالیت ۸۰ تا ۸۵ مرکز خرید تضمینی در سراسر استان، گفت: زیرساخت های موجود آمادگی کامل برای دریافت محصول کشاورزان را دارند و با مدیریت مناسب، از ایجاد ازدحام در زمان اوج برداشت جلوگیری خواهد شد.

وی با بیان اینکه ۶۸۱ هزار هکتار از اراضی استان در سال زراعی جاری زیر کشت گندم قرار گرفته است، افزود: شهرستان های بیجار، دیواندره و سقز بیشترین سطح زیر کشت و در نتیجه بیشترین میزان خرید را خواهند داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم را ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و اظهار کرد: با احتساب ۲۰ هزار تومان جایزه تحویل، کشاورزان در مجموع برای هر کیلوگرم گندم ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان دریافت خواهند کرد.

نقشبندی با تأکید بر جایگاه راهبردی کردستان در تأمین امنیت غذایی کشور، ادامه داد: این استان در سال های اخیر پس از خوزستان، رتبه دوم تولید و خرید تضمینی گندم کشور را به خود اختصاص داده و بیش از ۱۰ درصد گندم خریداری شده کشور در کردستان تولید می شود.

وی همچنین از نظارت مستمر بر فرآیند برداشت، حمل و ذخیره سازی گندم خبر داد و از کشاورزان خواست محصول خود را در سریع ترین زمان ممکن به مراکز رسمی تحویل دهند تا علاوه بر جلوگیری از خسارات احتمالی، زمینه سوءاستفاده واسطه ها نیز از بین برود.