کسب دو نشان نقره برای نمایندگان کردستان در رقابت های قهرمانی کشور پارادوومیدانی

به گزارش کرد پرس، این رقابت ها با عنوان «گرامیداشت سیدالشهدای ایران» با حضور ۱۸۶ ورزشکار از ۳۰ استان در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران برگزار شد.

در جریان این مسابقات، جمال رسول پور در ماده ۱۰۰ متر کلاس T۴۴ با قرار گرفتن در جایگاه دوم، مدال نقره این ماده را از آن خود کرد.

همچنین احمد رسول زاده دیگر نماینده استان، در ماده ۴۰۰ متر کلاس T۴۶/۴۷ با کسب عنوان نایب قهرمانی، دومین مدال نقره کاروان کردستان را به دست آورد.

نمایندگان کردستان با کسب این دو مدال ارزشمند، پرونده حضور خود در رقابت های قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی پارادوومیدانی را با موفقیت به پایان رساندند.