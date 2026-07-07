تجمع اعتراضی مسیحیان دهوک در اعتراض به تصرف اراضی و املاکشان

به گزارش کردپرس، جمعی از مسیحیان استان دهوک با برگزاری تجمعی اعتراضی مقابل ساختمان استانداری، نسبت به تعرض و تصرف اراضی و املاک متعلق به جامعه مسیحیان در این استان اعتراض کردند.



معترضان از استاندار دهوک خواستند هرچه سریع‌تر با اتخاذ تدابیر لازم، به این تجاوزها پایان دهد و از حقوق مالکان حفاظت کند.



بر اساس این گزارش، طی سال‌های گذشته در استان‌های اربیل و دهوک کمیته‌های متعددی برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تصرف اراضی و املاک مسیحیان تشکیل شده است، اما به گفته معترضان، بیشتر این کمیته‌ها تاکنون نتوانسته‌اند به این معضل پایان دهند.