۱۶ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۸

تجمع اعتراضی مسیحیان دهوک در اعتراض به تصرف اراضی و املاکشان

تجمع اعتراضی مسیحیان دهوک در اعتراض به تصرف اراضی و املاکشان

سرویس عراق و اقلیم کردستان- جمعی از شهروندان مسیحی در استان دهوک با برگزاری تجمعی اعتراضی مقابل ساختمان استانداری، نسبت به ادامه تصرف اراضی و املاک متعلق به مسیحیان اعتراض کرده و از استاندار خواستند هرچه سریع‌تر برای پایان دادن به این روند اقدام کند.

به گزارش کردپرس، جمعی از مسیحیان استان دهوک با برگزاری تجمعی اعتراضی مقابل ساختمان استانداری، نسبت به تعرض و تصرف اراضی و املاک متعلق به جامعه مسیحیان در این استان اعتراض کردند.
 
معترضان از استاندار دهوک خواستند هرچه سریع‌تر با اتخاذ تدابیر لازم، به این تجاوزها پایان دهد و از حقوق مالکان حفاظت کند.
 
بر اساس این گزارش، طی سال‌های گذشته در استان‌های اربیل و دهوک کمیته‌های متعددی برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تصرف اراضی و املاک مسیحیان تشکیل شده است، اما به گفته معترضان، بیشتر این کمیته‌ها تاکنون نتوانسته‌اند به این معضل پایان دهند.

تجمع اعتراضی مسیحیان دهوک در اعتراض به تصرف اراضی و املاکشان

تجمع اعتراضی مسیحیان دهوک در اعتراض به تصرف اراضی و املاکشان

تجمع اعتراضی مسیحیان دهوک در اعتراض به تصرف اراضی و املاکشان

تجمع اعتراضی مسیحیان دهوک در اعتراض به تصرف اراضی و املاکشان

تجمع اعتراضی مسیحیان دهوک در اعتراض به تصرف اراضی و املاکشان

کد مطلب 2797065

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