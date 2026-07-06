۱۵ تیر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۹

حزب دمکرات کردستان: اظهارات شاسوار عبدالواحد بازتاب شخصیت کوچک اوست

حزب دمکرات کردستان: اظهارات شاسوار عبدالواحد بازتاب شخصیت کوچک اوست

سرویس عراق و اقلیم کردستان- حزب دمکرات کردستان در واکنش به اظهارات اخیر شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو، اعلام کرد که سخنان و رفتار او «بازتاب شخصیت کوچک و نگاه تحقیرآمیز خودش» است و وی را «شایسته پاسخ» ندانست.

به گزارش کردپرس، حزب دمکرات کردستان در واکنش به اظهارات اخیر شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو، بیانیه‌ای تند منتشر کرد و سخنان و رفتار او را «بازتاب شخصیت کوچک و نگاه تحقیرآمیز خودش» دانست.

بخش فرهنگ و رسانه حزب دمکرات کردستان در بیانیه‌ای با عنوان «پاسخی کوتاه به شاسوار» اعلام کرد که هر کسی برای دیگران ارزش و احترام قائل باشد، با چنین ادبیاتی سخن نمی‌گوید و آنان را تحقیر نمی‌کند.

در این بیانیه آمده است که اظهارات و رفتارهای شاسوار عبدالواحد نشان‌دهنده نوع نگاه و شخصیت خود اوست و فردی با چنین گفتار و رفتاری «آن‌قدر کوچک و آشفته است که شایسته پاسخ دادن نیست.»

کد مطلب 2797039

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