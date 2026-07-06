حزب دمکرات کردستان: اظهارات شاسوار عبدالواحد بازتاب شخصیت کوچک اوست

به گزارش کردپرس، حزب دمکرات کردستان در واکنش به اظهارات اخیر شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو، بیانیهای تند منتشر کرد و سخنان و رفتار او را «بازتاب شخصیت کوچک و نگاه تحقیرآمیز خودش» دانست.
بخش فرهنگ و رسانه حزب دمکرات کردستان در بیانیهای با عنوان «پاسخی کوتاه به شاسوار» اعلام کرد که هر کسی برای دیگران ارزش و احترام قائل باشد، با چنین ادبیاتی سخن نمیگوید و آنان را تحقیر نمیکند.
در این بیانیه آمده است که اظهارات و رفتارهای شاسوار عبدالواحد نشاندهنده نوع نگاه و شخصیت خود اوست و فردی با چنین گفتار و رفتاری «آنقدر کوچک و آشفته است که شایسته پاسخ دادن نیست.»
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