واژگونی مینی بوس در جاده مهاباد با ٢١ مصدوم

به گزارش کردپرس، فرزین رضازاده در تشریح جزئیات این عملیات گفت: در ساعت ۰۵:۱۵ صبح دوشنبه ۱۵ تیر، گزارش واژگونی یک دستگاه مینیبوس در جاده خاتون مهاباد به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ اعلام شد. با توجه به تعداد بالای سرنشینان، بلافاصله ۷ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.
او با اشاره به عملکرد تیمهای عملیاتی افزود: کارشناسان فوریتهای پزشکی با حضور سریع در صحنه، عملیات درمانی را آغاز کردند. در این حادثه ۲۱ نفر دچار مصدومیت شدند که پس از انجام اقدامات اولیه، تمامی مصدومان جهت ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند. طبق گزارشهای دریافتی، این حادثه هیچگونه تلفات جانی (فوتی) نداشته است.
رئیس اورژانس استان تأکید کرد: با توجه به وقوع این حادثه در ساعات ابتدایی صبح، از رانندگان وسایل نقلیه عمومی درخواست داریم با هوشیاری کامل و پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و خوابآلودگی در جادهها تردد کنند تا شاهد حوادثی از این دست نباشیم.
سرویس آذربایجان غربی- رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث آذربایجان غربی از وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه مینیبوس در جاده خاتون مهاباد خبر داد.
به گزارش کردپرس، فرزین رضازاده در تشریح جزئیات این عملیات گفت: در ساعت ۰۵:۱۵ صبح دوشنبه ۱۵ تیر، گزارش واژگونی یک دستگاه مینیبوس در جاده خاتون مهاباد به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ اعلام شد. با توجه به تعداد بالای سرنشینان، بلافاصله ۷ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.
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